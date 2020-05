BTOB: Sungjae anuncia la fecha de alistamiento en el ejército

El 3 de mayo, el actor e idol K-Pop Sungjae anunció a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram dirigida a su fandom Melody que se alistará en el ejército el 11 de mayo.

La noticia compartida por el maknae de BTOB se produce un día después de celebrar su cumpleaños número 25 (según el calendario coreano).

Carta de despedida de Sungjae (BTOB) para su fandom Melody. Instagram, 3 de mayo, 2020.

“Muchas gracias a todos ustedes Melody por desearme un feliz cumpleaños. (¡Vi todas sus publicaciones en redes sociales, anuncios de cumpleaños y eventos!)”, inicia su mensaje Sungjae.

“¡He decidido que me alistaré en el ejército el 11 de mayo!”, continúa.

“Hay personas que se sorprenderán por esta noticia repentina y personas que se preocuparán, pero debido al maravilloso trato que he visto de Melodies, tengo confianza que me dice que no importa a dónde vaya, recibiré amor y serviré con galantería".

"¡No tengo preocupaciones en absoluto! Parece que serviré y volveré sin ningún problema”.

Fotografía de Sungjae que acompaña a su carta de despedida para su fandom Melody. Instagram, 3 de mayo, 2020.

Yook Sung Jae pidió a sus fanáticos que esperen mientras las actividades de BTOB entren en hiatus hasta el regreso del servicio militar de los otros miembros: Chang Sub y Min Hyuk.

De igual forma, señaló que realizará una transmisión en vivo en los siguientes días para despedirse de Melody.

Además, recomendó a sus fanáticos el nuevo dorama de JTBC, Mystic Pop-up Bar, donde el actúa junto a Hwang Jung Eum y Choi Won Young.

También conocido como Twin Pub y Two-Way Pocha, el kdrama se estrenará el 20 de mayo, nueve días después de su fecha de alistamiento.