The King: Eternal Monarch contiene detalles que coinciden con dorama Queen In Hyun’s Man

El 17 de abril se estrenó el nuevo dorama de SBS y Netflix The King: Eternal Monarch, cuyo episodio inicial terminó con la romántica escena del reencuentro entre Jung Tae Eul (Kim Go Eun) y el monarca Lee Gon (Lee Min Ho).

La secuencia mostraba la llegada de Lee Min Ho a Gwanghwamun, la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung después de atravesar un portal a una Corea del Sur paralela a su mundo, donde no existe la monarquía.

La escena termina con Lee Min Ho delante de Kim Go Eun, después de descender de su caballo, en medio del trafico de la ciudad y con el palacio de fondo.

Sin embargo, el contexto y los planos presentan una gran similitud con la secuencia inicial de otro kdrama de fantasía histórica llamado, Queen In Hyun’s Man.

También conocido como Queen and I, esta producción del 2012 de la cadena tvN, contó con la actuación estelar de Ji Hyun Woo y Yoo In Na.

Ahí, el funcionario real Kim Boong Do (Ji Hyun Woo) viaja 300 años al futuro y se encuentra con la actriz Choi Hee Jin (Yoo In Na).

La escena del encuentro se produce en los primeros dos minutos y medio del primer episodio. Kim Boong Do deambula en medio del trafico montado en su caballo, mientras Choi Hee Jin lo observa desde su caballo.

Luego, ambos descienden y caminan hasta quedar frente a frente, tal como sucede con Lee Min Ho y Jung Tae Eul.

Hasta el momento la producción de The King: Eternal Monarch no se ha pronunciado sobre si la escena es un homenaje, coincidencia o plagio a Queen In Hyun's Man.

Por otro lado, algunos portales asiáticos recogen la opinión de los internautas señalando que la escena no es demasiado difícil de entender teniendo en cuenta que Gwanghwamun es un lugar famoso en Seúl, y su ubicación la hace ideal para graficar una intersección entre los dos mundos.