Goo Hye Sun habla de su regreso a la actuación y Anh Jae Hyun

El 18 de abril, la actriz coreana Goo Hye Sun brindó su primera conferencia de prensa tras regresar de Londres. La cita se dio en la Galería Jinsan en Mapo-gu de Seúl, con motivo de la apertura de su segunda exposición artística en solitario, Sail-Again and Again.

Iniciando la rueda con los medios, la estrella de Boys over flowers dijo sentirse relajada tras regresar de Europa y pasar un tiempo con sus padres, por lo que no se sentía presionada para responder a las preguntas de los medios.

Ante esto, Goo Hye Sun habló del proceso de divorcio que sostiene con Ahn Jae Hyun desde agosto del año pasado.

"Medite sobre esto en casa, sabiendo que aparecería aquí, pero no pude encontrar la respuesta”.

“Decidí concentrarme en mis pensamientos sobre mí misma. Pensé mucho en cómo debería abordar las preguntas sobre esa persona hoy, pero no tengo ninguna actualización que dar. Me disculpo. Estoy tratando de pensar más en el futuro”, declara la actriz de 35 años.

Goo Hye Sun habló sobre su divorcio y la posibilidad de volver a actuar en el futuro.

Asimismo, continuó expresando que parecería irrelevante hablar de su separación ante la crisis mundial a causa del nuevo coronavirus.

“Hubo muchos cambios sociales debido a la pandemia de COVID19. En este momento nuestra sociedad se encuentra en una situación difícil, por lo que me pregunto: “¿Tengo derecho a hablar sobre el divorcio?”.

Goo Hye Sun en la conferencia de prensa de la Galería Jinsan en Mapo-gu, Seúl. 18 de abril, 2020.

Goo Hye Sun habla de sus planes a futuro

La protagonista del Kdrama Blood habló de la posibilidad de reaparecer en la industria del entretenimiento, habiendo expresado anteriormente su intención de retirarse.

"Siempre planeé, pero me di cuenta de que la vida no siempre va de acuerdo al plan […] Estoy pensando en actuar en el futuro. En el mejor de los casos, me gustaría dar la bienvenida a todos a través de un producto cinematográfico una vez más. Creo que será difícil promocionar ahora, pero preveo que puede suceder naturalmente cuando las cosas se resuelven gradualmente”.

Goo Hye Sun no descartó la posibilidad de volver a actuar cuando pase la crisis del COVID19.

A la par con su última fotografía en Instagram que evidencia un rostro más delgado, Goo Hye Sun dijo durante la entrevista que había perdido 11 kilos.

“Quería estar frente al público con una nueva apariencia”, explicó.