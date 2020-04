CRAVITY hace su esperado debut con ‘Break all the rules’

El 14 de abril, Starship Entertainment presentó a su nuevo grupo de K-Pop CRAVITY, conformado por Serim, Jungmo, Minhee, Taeyoung, Hyeonjung, Woobin, Seongmin, Wonjin y Allen.

La ocasión también sirvió para el lanzamiento del MV de su single promocional ‘Break All The Rules’, que ya alcanzó los 2.3 millones de visualizaciones en YouTube, en sus primeras hace 13 horas.

PUEDES VER Comeback de (G)I-DLE en polémica por distribución de líneas entre miembros

El track pertenece a su primer mini álbum CRAVITY Season1. Hideout: Remember Who We Are, en cuya producción también participó Joohoney de MONSTA X.

Durante el showcase de introducción, el vocalista y ex miembro del disuelto grupo X1 Song Hyeong Jun ‘Song Star’ agradeció el apoyo recibido.

“A partir de hoy, es el primer paso de nuestro CRAVITY en este viaje, muchas gracias por estar con nosotros. En el futuro, espero que podamos hacer muchos buenos recuerdos juntos. Gracias”.

En Twitter, los seguidores de CRAVITY compartieron uno de los momentos más tiernos del showcase cuando Seong Min, el maknae del grupo (miembro más joven), dedicó unas palabras hacía Hyeong Jun.

“Creo que el punto de ipdeok de Hyeongjun hyung es su inocencia. Es un hombre muy amable, lindo, gentil y con aspecto de leche”, expresó el vocalista de 16 años utilizando un término traducido como ”comenzar a amar”.

Para finalizar, el líder de la agrupación Se Rim dijo que trabajaría duro por el éxito, pidiéndole a los seguidores que escuchen las canciones de CRAVITY antes de dormir.