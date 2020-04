Lee Min Ho y Kim Go Eun captados en detrás de cámaras de The king: eternal monarch

La expectativa por el estreno del dorama The king: eternal monarch está desatando la locura en la comunidad en línea, especialmente después de que se publicara un video grabado por un fan que demuestra la cercana interacción entre Lee Min Ho y Kim Go Eun.

La pareja protagonista ríe y habla entre sí, demostrando una buena química que favorecería al desarrollo de su historia de amor en la ficción de SBS y Netflix.

Por otro lado, la cadena realizadora también ha revelado nuevas imágenes de los personajes de Kim Go Eun y Kim Kyung Nam.

En The king: eternal monarch (también conocido como: The King: Forever Sovereign y The King: Monarch of Eternity) ambos actores interpretan el papel de detectives y compañeros.

The king: the eternal monarch: Jung Tae Eul (Kim Go Eun) y Kang Shin Jae (Kim Kyung Nam) practican taekwondo.

Las imágenes reveladas presentan una escena de acción entre Jung Tae Eul (Kim Go Eun) y Kang Shin Jae (Kim Kyung Nam) durante una lucha de taekwondo.

The king: the eternal monarch: La escena de acción de Jung Tae Eul (Kim Go Eun) y Kang Shin Jae (Kim Kyung Nam) se grabó en noviembre del 2019.

La pelea es ganada por Jung Tae Eul, quien observa victoriosa a su compañero en el piso.

The king: the eternal monarch: Jung Tae Eul (Kim Go Eun) vence a Kang Shin Jae (Kim Kyung Nam) en taekwondo.

Según Naver, la escena en cuestión habría sido filmada en noviembre del año pasado, y fue preparada con extremo cuidado. Kim Go Eun revisó su postura y movimientos con el equipo de acción, mientras que Kim Kyung Nam practicó la caída para evitar lesiones.

El portal también recoge las declaraciones de un vocero de la productora Hwa & Dam Pictures: “Kim Go Eun y Kim Kyung Nam son actores directos que no temen verse desaliñados mientras actúan. Por favor, esperen su química única e historias ocultas en The king: eternal monarch".