The masked singer: Jimin de BTS y Bong Joon Ho podrían aparecer en programa de FOX

Ver a Jimin en un importante programa de Estados Unidos podría ser una realidad, ya que el integrante de BTS junto al director Bong Joon Ho han sido solicitados en The masked singer de la cadena FOX.

El referido show es una nueva versión de la original coreana que lleva por título King of masked singer y que cumple 5 años trasmitiéndose a través de la MBC.

Estas celebración motivó a que los jueces de la edición de Estados Unidos enviaran sus felicitaciones a quienes hicieron posible que se sostenga durante ese tiempo.

Uno de ellos, el comediante y actor de origen coreano-estadounidense Ken Jeong, en su saludo dijo que si tuviese la oportunidad de invitar a algún compatriota suyo famoso a The masked singer (nombre que recibe el programa) sería al director de Parasite Bong Joon Ho.

Bong Joon Ho y su película Parasite fueron los ganadores indiscutibles de la pasada edición de los premios Oscar.

Mientras tanto, la juez Nicole Scherzinger (exintegrante de Pussycat Dolls) no dudó en expresar su deseo de poder ver a Jimin de BTS en el programa. Ella señaló: "¡Ojalá pudiera decir eso en coreano!”.

Park Jimin, vocalista principal de BTS.

The king of the mask singer o simplemente King of masked singer es un show musical de eliminación en el que dos artistas ponen a prueba su habilidad vocal mediante tres rondas.

Para aumentar el interés, ellos están enmascarados y solo se revelan ante el público y los jueces una vez que han sido eliminados.

Grandes estrellas de la música, como los propios integrantes de BTS han pasado por el escenario de este programa que se ubica entre los favoritos de los espectadores surcoreanos.