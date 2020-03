Netflix: los cinco dramas coreanos más populares e imperdibles

En los últimos años Netflix se ha convertido en una de las plataformas con mayor variedad en contenido (series, películas, documentales o novelas), y los dramas coreanos se han vuelto uno de los favoritos del público.

Actualmente, existen más de 50 doramas disponibles en el videoclub; sin embargo, en este artículo te recomendaremos cinco producciones que lograron un puesto en el ranking debido a su popularidad.

My holo love

Sinopsis:

El dorama de melodrama y romance narra la historia de Han So Yeon, una joven que sufre de ceguera y conoce a ‘Holo’, un ser de inteligencia artificial (que tiene la apariencia de su desarrollador Go Nan Do).

El creador de ‘Holo’ se enamorará de la joven, pero su complicada personalidad será un difícil obstáculo a superar para poder acercarse a ella.

Capítulos:

Una temporada con 12 episodios.

Tráiler:

My first first love

Sinopsis:

El drama romántico toca temas de juventud, amistad y amor. Un chico y una chica son buenos amigos, pero la situación se complicará y desencadenará más de un drama cuando él empieza a enamorarse de ella.

Capítulos:

Dos temporadas con ocho episodios por cada una (16).

Tráiler:

Love alarm

Sinopsis:

Love Alarm es uno de los doramas más populares. La historia gira en torno a una persona que lanza un aplicativo llamado igual al título del drama coreano, el cual le dice al usuario si hay una persona a menos de 10 metros que tiene sentimientos hacia él o ella.

Sin embargo, esta moderna aplicación empieza a afectar la vida social de quienes lo usan. Al darse cuenta que no encuentran a la persona ideal, los usuarios se esfuerzan por lograr tener un “romance natural”.

Capítulos:

Tiene una temporada con ocho capítulo y espera estrenar una segunda entrega a mediados del 2020.

Tráiler:

Crash landing on you

Sinopsis:

Al tener una novedosa trama, el Kdrama captura a la audiencia desde el primer capítulo. Cuenta la historia de Se Ri, una empresaria surcoreana que debido a un accidente natural llega a Corea del Norte.

Al llegar al país gobernado por un sistema radical teme por su vida, pero es rescatada y apoyada por Jung Hyuk, un oficial del ejército norcoreano. El protagonista intentará ayudar a la joven a volver a su país, y en el intento se desencadenarán una serie de situaciones complicadas.

Capítulos:

Tiene una temporada con 16 capítulos.

Tráiler:

Itaewon class

Sinopsis:

El 22 de marzo se emitió el capítulo final. Itaewoon class se ha convertido en el dorama favorito del último mes en Netflix. Desarrolla la historia de un hijo cuyo padre, empresario de una cadena de restaurantes, muere y deberá asumir diversos retos para sacar a flote su propio negocio de comida.

Capítulos:

Son 16 capítulos y una temporada.

Tráiler: