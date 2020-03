SNSD: Taeyeon envía conmovedor mensaje a su padre recién fallecido

El 13 de marzo, la estrella K-pop Tayeon envió un conmovedor y sincero mensaje sobre la muerte de su padre, ocurrida cuatro días atrás, a causa de una insuficiencia cardíaca.

A través de su publicación en Instagram, la líder de Girls’ Generation (SNSD, para el fandom internacional) inició su mensaje agradeciendo el apoyo que recibió:

“Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que me han felicitado y consolado. Había tanta gente que no podía medir por número y me abrazaron cálidamente y me tocaron”.

Kim Tae Yeon, también intentó despejar las preocupaciones sobre su salud que surgieron entre sus fanáticos, seguidores en IG (14.3 millones) y el fandom de SNSD, S♥NE.

“Mantendré este profundo amor y este cálido consuelo en mi abrazo y seguiré viviendo bien”, escribió la cantante de 31 años, explicando que su silencio en algunos casos responde a la imposibilidad de contestar a todos los que se muestran preocupados por ella.

“Les pido que comprendan que no puedo comunicarme con cada persona por lo que saludo a todos con agradecimiento”.

Girls 'Generation: Taeyeon publicó en Instagram esta fotografía junto a sus padres. 13 de marzo, 2020.

SNDS: Taeyeon habla de su padre

En la segunda parte de su mensaje, la intérprete de Spark y Four Season recordó el aporte de su padre para que ella triunfara en la industria del K-pop.

“Tanto para mí como para mi familia, el 9 de marzo será un día que no podemos olvidar. Mi papá ha estado conmigo desde el primer día que comencé la música. Encendía el motor del auto antes de que yo entrara y siempre estaba moviéndose por su hija”.

La cantante y modelo finalizó su publicación agradeciendo a todos por el apoyo y para su padre escribió: “Yo, Taeyeon, te quiero mucho papá”.