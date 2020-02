Choi Ji Woo agradece a “Crash Landing on You” por permitirle realizar su icónico cameo

Después de casi tres años de ausencia, Choi Ji Woo regresó a los doramas con un espectacular cameo en el capítulo 13 del fenómeno del la tvN, “Crash Landing on You”.

Su participación causó sensación no sólo por el prestigio de su nombre, sino también porque se interpretó a sí misma como la actriz principal del icónico dorama “Escalera al Cielo” (2003), algo que causó mucha nostalgia en los fans.

Choi Ji Woo en "Crash Landing On You"

Asimismo, los fanáticos pudieron verse identificados con Ju Meok (Yoo Su Bin), el personaje de “Crash Landing on You” con el que la “Princesa del Kdrama” interactúa y el mismo que se declaró su fan número uno en los capítulos anteriores.

Tras su especular regreso de Choi Ji Woo a los doramas, el staff ha revelado que la actriz de 44 años, quien actualmente se encuentra embrazada, se declaró admiradora de la historia de amor protagonizada por Hyun Bin y Son Ye Jin.

No sólo eso, sino que además, a pesar de ser considerada una de las más grandes artistas de Corea del Sur, la también estrella de “Sonata de Invierno” (2002) tuvo esta respuesta cuando le agradecieron por haber aceptado el cameo: "Soy la que está aún más agradecida por haber sido invitada a aparecer en un drama tan grandioso”.

Sus humildes palabras conmovieron al personal, los mismos que compartieron otras anécdotas referente a ella, como el hecho de que durante la grabación de su aparición especial no dejaba de reír junto a Yoo Su Bin.

Choi ji woo cameo crash landing on you

Cabe resaltar que este cameo marca el regreso de Choi Ji Woo como actriz de doramas, siendo “The Most Beautiful Goodbye in the World” (2017) la última serie en la que trabajó.