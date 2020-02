Song Seung Heon, protagonista de “Otoño en mi Corazón” regresa en nuevo dorama

Song Seung Heon, que alcanzó el estrellato por su papel protagónico en el dorama Otoño en mi corazón, participará en un nuevo proyecto para la pantalla chica.

MBC confirmó que el actor de 43 años ocupará el rol masculino principal en el Kdrama “¿Do you want to have dinner together?” o “¿Te gustaría cenar conmigo?”.

La historia se basa en un webtoon o historieta con el mismo nombre, que cuenta las vivencias de un hombre y una mujer que le dieron la espalda al amor tras sufrir rupturas dolorosas. Cuando se encuentren en repetidas cenas, ambos recuperarán su sensibilidad y podrían darle oportunidad al romance.

Song Seung Heon tiene 43 años y es una de las figuras más populares en el entretenimiento coreano.

El papel de Song Seung Heon será el de “Kim Hae Kyun”, un psiquiatra y psicólogo que analiza a las personas por sus hábitos al comer y usa un método poco usual para tratar a sus pacientes: alimentos.

Aunque su carácter es gentil cuando trata a sus clientes, es un crítico muy duro cuando evalúa la comida.

El actor parece estar entusiasmado con este rol, pues compartió una viñeta del webtoon en su cuenta de Instagram para confirmar su próximo proyecto. Con la sencilla imagen desencadenó una avalancha de mensajes de sus admiradoras de todo el mundo.

Actor Song Seung Heon compartió con sus fans la noticia de su próxima novela.

El drama de MBC se estaría transmitiendo en mayo de este año y aunque no hay confirmación de la actriz que acompañaría a Song Seung Heon, suena fuerte el nombre de Seo Ji Hye, quien estaría negociando su participación.

Si se concreta la negociación, Seo Ji Hye sería la pareja en la ficción de Song Seung Heon

Con ello, los seguidores del atractivo protagonista de Otoño en mi Corazón podrán disfrutar del trabajo del actor de doramas; quien hace un par de años está soltero y dedicándose por completo a su profesión.