BTS: Taehyung provoca enfrentamiento entre ARMY y SHAWOL

Una autocrítica realizada por Kim Taehyung de BTS tras su falla en la coreografía en la pasada edición del KBS Gayo DaeChukJe 2019, provocó un enfrentamiento entre su fanclub, ARMY y los seguidores de SHINee, conocidos como SHAWOL.

Durante la perfomance realizada por BTS en los KBS Gayo DaeChukJe 2019 –realizados el 27 de diciembre en el KINTEX (Centro Internacional de Exposiciones de Corea) de Ilsan, Corea del Sur- Taehyung se distrajo un momento quedando fuera de la línea de baile.

Aunque el detalle resultó anecdótico para el ARMY, para el idol K-pop resultó motivo de preocupación, dirigiéndose a su cuenta de Weverse (una plataforma online creada por una subsidiaria de Big Hit Entertainment, agencia de BTS), para pedir disculpas a sus seguidores.

Básicamente, el mensaje de TaeTae (escrito en coreano) se podría traducir al español como “‘faltó algo’ o ‘estuvo mal’, lo siento”, estas palabras sorprendieron al ARMY, quienes rápidamente buscaron apoyar al vocalista, utilizando el hashtag #YouDidWellTaehyung.

Taehyung se disculpó con el ARMY a través de Weverse, por su falla en la coreografía durante KBS Gayo DaeChukJe 2019.

No obstante, la frase que traducida al español sería “Lo hiciste bien Taehyung”, perturbo a los seguidores de SHINee conocidos como SHAWOLs, debido a fue utilizada por ellos para despedir a Jonghyun, vocalista principal de la agrupación, después de que se conociera su muerte el 18 de diciembre de 2017.

En aquella fecha, Nine9 (Jang Hee Yeon nombre real), del grupo Dear Cloud y amiga íntima del cantante, reveló en su cuenta de Instagram la carta de despedida que Jonghyun dejó para sus seguidores:

“Sólo dime que lo hice bien. Dime que lo hice lo suficientemente bien y que pasé por muchas cosas. Incluso si no puedes sonreír mientras me despides, no digas que es mi culpa. Solo dime: Lo hiciste bien”.

SHINee: Jonghyun dejó una carta donde relataba su dura batalla contra la depresión y pedía que lo recuerden con cariño.

El hashtag #YouDidWellJonghyun, fue tendencia en aquella época y continúa siendo utilizada por SHAWOL en cada aniversario de la muerte de la estrella K-pop.

En ese contexto, los seguidores de SHINee pidieron al ARMY que no se utilice esa etiqueta. Sin embargo, la reacción de algunos fans de BTS no fue la esperada e ignoraron el pedido, además de señalar que la solicitud era ridícula, y en el extremo de la insensibilidad tuitearon mensajes diciendo que los SHAWOLs deberían suicidarse.

El debate sigue abierto a pesar de que algunos ARMYs decidieron cambiar la etiqueta a #TaehyungYouDidWell.