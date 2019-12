Los 10 actores de Kdramas que sobresalieron en 2019

El 2019 resultó un muy buen año para las producciones de doramas, que sobrepasaron las fronteras de Corea del Sur y llegaron a ser conocidos a nivel internacional, como el Kdrama “Hotel de Luna”.

En base a ello, el portal Soompi desarrolló una lista de actores (algunos de ellos idols K-pop) que cautivaron a la audiencia con sus dotes actorales.

1. Ong Seong Wu en “Moment of Eighteen”

También conocido como “18 Moments” o “At Eighteen”, esta producción de jTBC, permitió que el exconcursante de Produce 101, Ong Seong Wu se estrene en el papel protagónico.

Ong Seong Wu interpreta a Choi Jun Woo en "Momentos de 18", que cuenta la historia de un estudiante de secundaria y los obstáculos que enfrenta.

2. Kim Jae Wook con “Her Private Life”

A sus 36 años, el actor coreano cuenta con una amplia experiencia que viene desde el 2002, cuando participó en “Ruler of Your Own World”, unos años después se le pudo ver en “The 1st Shop of Coffee Prince”.

Este año, el artista de Soop Entertainment cautivó a la audiencia con su papel de un novio perfecto en “Her Private Life” de tvN.

Kim Jae Wook interpretó el papel de Ryan Gold en el Kdrama "Her Private Life", de tvN.

3. Lee Jae Wook en “Extraordinary You”

Este año, el nombre de Lee Jae Wook protagonizó tres de los dramas coreanos más exitosos. Iniciando con “Memories of the Alhambra”, junto a Park Shin Hye.

Luego vino, “Search WWW” seguida de “Extraordinary You”. El próximo año se le podrá ver en “If the Weather Is Good, I’ll Find You”.

Lee Jae Wook interpretó el papel de Baek Kyung en el Kdrama "Extraordinary You", de MBC.

4. Jang Ki Yong en “Search WWW”

El modelo y rapero realizó una exitosa transición como actor, estrenando este año dos nuevos doramas, además de hacer un cameo en el primer episodio de “Touch Your Heart”, el dorama que trajo de regreso una de las parejas más queridas Yoo In Na y Lee Dong Wook.

Con 27 años, Jang Ki Yong logró robarse los corazones del público con su papel del adorable Park Mo Gun en “Search WWW”. Al tiempo que se destacó como actor de acción en la producción de OCN “Kill It” al lado de la idol K-pop Nana, miembro de After School y Orange Caramel.

Jang Ki Yong interpretó el papel de Kim Soo Hyun en el Kdrama "Kill It", de OCN.

5. Lee Do Hyun en “Hotel de Luna”

El ingreso de este actor en el dorama protagonizado por IU, causó controversia teniendo en cuenta que inicialmente había sido seleccionado Choi Tae Joon.

No obstante, Lee Do Hyun a pesar de ser considerado un actor novato (inicio en 2018 con “Prison Playbook”), logró estar a la altura, participando después en “The Great Show” y “Scouting Report”.

Lee Do Hyun interpretó el papel de Go Chung Myung en el Kdrama "Hotel del Luna", de tvN.

6. Kang Ha Neul en “When the Camellia Blooms”

El actor y cantante de 29 años resultó el interés amoroso en la ficción de Gong Hyo Jin, en el dorama de la KBS2. Siendo este su primer protagónico después de culminar su servicio militar obligatorio.

Kang Ha Neul interpretó el papel de Hwang Yong Shik en el Kdrama "When the Camellia Blooms", de KBS2.

7. Rowoon en “Extraordinary You”

El vocalista y visual del grupo K-pop SF9 cumplió con las expectativas del kdrama, donde interpretó el papel protagónico y mostró además su potencial actoral.

Rowoon interpretó el papel de Ha Roo en el Kdrama "Extraordinary You", de MBC.

8. Yeo Jin Goo en “Hotel de Luna”

A sus 22 años, Yuh Jin Gu (nombre real) se destaca como uno de los actores favoritos de la industria del entretenimiento de Corea del Sur, KBiz.

Este año, el también modelo participó en “The Crowned Clown”, “Absolute Boyfriend” y “Hotel del Luna”, siendo esta última su actuación más aclamada al hacer pareja con IU.

Yeo Jin Goo interpretó el papel de Goo Chan Sung en el Kdrama "Hotel del Luna", de tvN.

9. Jang Dong Yoon en “The Tale of Nokdu"

La producción histórica de la KBS2 resultó ser el primer papel estelar para el actor nacido en 1992. Su interpretación no decepcionó y la química con la actriz Kim So Hyun, logró convencer a la audiencia.

Jang Dong Yoon interpretó el papel de Jeon Nok Du en el Kdrama "The Tale of Nokdu", de KBS2.

10. Kim Jae Young en “Secret Boutique”

El actor de 31 años regaló dos interpretaciones memorables, la primera en “Beautiful Love, Wonderful Life”, donde expresaba un personaje lleno de dolor y angustia.

En “Secret Boutique”, el melodrama de SBS, retrata a un astuto y desconfiado abogado, que, aunque no resulta el protagonista de la historia si es un papel importante que le permite sobresalir actoralmente.