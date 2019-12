Somyi de DIA genera temor entre seguidores por comentarios que hizo en su última aparición en Instagram

Somyi, la integrante más joven del grupo Kpop DIA, ha preocupado a sus fans debido al estado emocional que evidenció en su última transmisión en vivo de Instagram.

El 14 de noviembre Somyi del grupo DIA apareció en una transmisión en directo de Instagram llorando, leyendo comentarios y haciendo acusaciones en contra de su empresa y en contra de sí misma, lo que ha dejado preocupados a sus cientos de seguidores ante la posibilidad de que pueda estar atravesando un cuadro depresivo.

Somyi dejó alarmantes mensajes en su última transmisión de Instagram.

En la emisión, la idol de 19 años, cuyo nombre real es Ahn Som Yi, aseguró que hacía la comunicación a escondidas de su empresa porque esta le ha prohibido usar las redes sociales.

“La conexión no para de cortarse, puede ser porque la empresa no para de llamarme. He hecho el directo en secreto. Los quiero AID (fans de DIA). Gracias por dejarme cantar en el escenario. No he podido hacer esto en meses”, dijo llorando la maknae de DIA.

Además, aseguró estar medicada, sentirse fea y que sus compañeras del grupo estarían mejor sin ella.

“Acabo de tomar un medicamento y no sé cuándo me quedaré dormida. Como soy fea, si descanso un rato, (las demás integrantes de) DIA serán guapas. La empresa me ha dicho que no haga directos. Quiero estar guapa delante de los fans. Incluso me he pintado las uñas, pero delante de gente tengo miedo”.

Por último, cortó su transmisión con el siguiente enigmático mensaje de despedida: "Soy nadie, pero quiero mucho a las integrantes de DIA, por favor, denle amor a DIA. Buenas noches. No, buenos días”.

En respuesta a esto, cientos de seguidores se han movilizado a través de las redes sociales para dejar mensajes de apoyo a la cantante usando el hashtag #WeLoveYouSomyi.

Fans de DIA hacen una campaña en Twitter para apoyar a la cantante.

