Filtran fotos sin editar de la actriz Lam Tam Nhu

Lam Tam Nhu, una de las actrices más bellas e importantes de Taiwán, se encuentra en medio de una controversia, luego de que el portal asiático Sina publicará una serie de fotografías de ella en el backstage del Festival de Cine Kim Ke 2019, realizado el 24 de noviembre.

En las imágenes se observa que la piel de Lam Tam Nhu, de 43 años, muestra evidentes signos de envejecimiento, siendo menos firme y elástica. Esto crea un fuerte contraste con las fotografías ‘oficiales’ del mismo evento que se distribuyó entre los diferentes medios que cubrieron la gala.

PUEDES VER: Park Min Young es atacada por publicación sobre Goo Hara

En estas últimas, Lam Tam Nhu se muestra joven y sexy, en concordia con la imagen que la actriz promueve con sus diferentes publicaciones en redes sociales lo que le ha valido recibir elogios de sus más acérrimos seguidores.

Fotografías oficiales de Lam Tam Nhu en el Festival de Cine Kim Ke 2019.

No obstante, no eran pocos los internautas que dudaban que las imágenes de la actriz disponibles en Internet fueran reales, esto debido a que es conocido que ella tiene el hábito de fumar, situación que provoca que la piel se vuelva áspera y pierda luminosidad.

Fotografías oficiales de Lam Tam Nhu en el Festival de Cine Kim Ke 2019.

El portal Sina aseguró que todas las fotos que se tienen de Lam Tam Nhu en el Festival de Cine Kim Ke 2019 han sido cuidadosamente retocadas con Photoshop, y que la actriz a través de su agencia y contactos con el Gobierno, intentaron evitar que otras fotografías que no fueran administradas por ellos fueran publicadas.

Sina divulgó las fotografías sin editar de Lam Tam Nhu.

Esta no es primera vez que Lam Tam Nhu enfrenta una polémica similar. En reiteradas oportunidades, la actriz de “Phantom of the Theatre” aseguró que son los tabloides como Sina y Dispatch quienes editan sus fotografías para que ella se vea con arrugas.

Una de las fotos más impactantes se difundió en el Festival Nacional de Cine del 2018. En esa oportunidad, Lam Tam Nhu se defendió diciendo que la persona retratada no era ella, para más tarde señalar que los reporteros gráficos buscaron una luz poco favorecedora para fotografiarla.