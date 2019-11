“Crash Landing on You”, el nuevo dorama de Hyun Bin y Son Ye Jin que debes conocer

“Crash Landing on You”, conocido también como “Emergency Love Landing”, es el nuevo dorama que estrenará la tvN y que cuenta con las actuaciones, en los roles protagónicos, del genial actor Hyun Bin y la hermosa actriz Son Ye Jin.

Ambos actores vuelven a reunirse, después de trabajar en la película “Negotiation” (2018), para presentarnos esta historia de amor entre dos personas que parecen no tener ninguna oportunidad de construir un futuro juntos: un hombre de Corea del Norte y una mujer de Corea del Sur. En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre este dorama que promete convertirse en la mejor opción para ver este fin de año.

Ambos actores trabajaron juntos en "Negotiation" (2018).

Sinopsis

Soon Ye Rin (Son Ye Jin), una heredera de un emporio de Corea del Sur, se ve obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en territorio de Corea del Norte debido a unos vientos fuertes que estropean su práctica de parapente. Ahí, conoce al soldado Ri Jung Hyeok (Hyun Bin), quien en su intento por ayudarla, terminará enamorándose de ella, arriesgando su brillante como futuro miembro de la élite del ejército norcoreano y poniendo al revés la vida de la millonaria joven.

Protagonistas

Hyun Bin como Ri Jung Hyeok

Este talentoso actor de 37 años ha protagonizado grandes éxitos para la pantalla chica y grande, como el dorama “Memories of the Alhambra” (2018) y la película “Cooperation” (2017). Es conocido mundialmente por interpretar al arrogante Kim Joo Won de “Secret Garden” (2010) y, sobre todo, por ser Hyun Jin Heon, el galán de “Mi adorable Sam Soon” (2005).

Son Ye Jin como Soon Ye Rin

La hermosa actriz, también de 37 años, ha trabajado en películas como “Be With You” (2018), “The Last Princess” (2016) y los doramas “Shark” (2013) y “Something in the Rain” (2018). Su papel más recordado es el de la impulsiva Park Gae In en “Personal Taste” (2010), novela que protagonizó junto a Lee Min Ho.

Dorama también contará con la participación de Seo Ji Hye y Kim Jung Hyun.

Tráilers 1, 2 y 3

Producción

“Crash Landing on You” está dirigido por Lee Jung Hyo, artífice de éxitos como “Criminal Minds” (2017), “Life on Mars” (2018) y “Romance is a Bonus Book” (2019) y escrito por Park Ji Eun, creadora de las historias de “My Husband Got a Family” (2012),“My Love from the Stars” (2013), “The Producers” (2015) y “The Legend of the Blue Sea” (2016),, y ), será trasmitido por tvN el 14 de diciembre sábados y domingos 21 p.m. KST.

Fecha de estreno

El dorama será estrenado el 14 de diciembre por la cadena tvN de Corea del Sur. Además, podrás disfrutarla a través de la plataforma de Netflix.