Programa de investigación de la SBS emitirá especial sobre suicidio de cantante Sulli

La próxima semana se cumple un mes del suicidio de la cantante coreana Sulli y la serie de investigación ‘Preguntas sin respuesta’ del canal de televisión Seoul Broadcasting System (SBS) ha decidido emitir un episodio especial sobre su muerte.

La noticia se dio a conocer a través de un adelanto transmitido el 9 de noviembre durante la más reciente edición del programa.

En el episodio especial, titulado ‘El rumor del rumor del rumor, Who Killed Jin Li’, se hará un recorrido por los esfuerzos que se realiza en el programa para poder encontrar respuestas sobre lo que habría llevado a la cantante, víctima de ciberacoso, a tomar la decisión de suicidarse.

Episodio especial sobre muerte de Sulli será transmitido el 16 de noviembre por la SBS.

Algunas de las escenas que se pudieron apreciar en el adelanto muestran lo que serían entrevistas con personas involucradas en el caso: una celebridad que aseguró que hubieron “rumores demasiado difíciles de pronunciar”, un sujeto que afirma ser su ex novio y que dijo “Yo tampoco puedo olvidarte nunca” y hasta un internauta que habría realizado uno de los tantos comentarios de odio que recibía la cantante a diario y que, según lo que maneja la policía de Corea del Sur, serían los detonantes de su fatal decisión.

Con respecto a su responsabilidad por la muerte de la cantante, el involucrado dijo: “No es una maldición, ¿verdad? No es como si le dijera que muriera. No me importa si ella es muere o no”.

Al enterarse de esta edición especial, los internautas han reaccionado de las más diversas maneras: algunos han señalado que es demasiado pronto para hablar sobre ese tema y que los familiares de Sulli, ex integrante del grupo de Kpop F(x), podrían resultar lastimados, además de que esto contribuiría a generar más morbo sobre el tema.

“Todas las formas de los medios contribuyeron al fallecimiento de la difunta Sulli. Si solo van a hablar sobre los diferentes tipos de rumores que la rodeaban, entonces no vale la pena verlo”, “¿Las ‘Preguntas sin respuesta’ no están usando también al difunto Sulli?” y “Tal vez se les permita transmitir esto, pero yo personalmente no puedo soportar verlo" han afirmado muchos internautas.

Sin embargo, un grupo numeroso se ha animado a apoyar la transmisión siempre y cuando se de con la aprobación de la familia de la desaparecida cantante.

Sulli se quitó la vida el 14 de octubre de 2019. Cantante de 25 años era víctima de ciberacoso.

Este episodio especial será transmitido el sábado 16 de noviembre a las 11:10 am. KST por la SBS.