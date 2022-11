Tras el estreno de “Maricucha 2″, el final de “Luz de luna 2″ se apoderó de la programación de América TV y de las redes sociales. La serie de televisión, protagonizada por André Silva, elevó los niveles de drama en su infartarte final e incluyó lo que pocos imaginaron: el desgarrador sacrificio de un personaje por salvar la vida de otro con el que no necesariamente era muy cercano.

"Luz de luna 2" está protagonizada por André Silva en el papel de León. Su historia en el final de temporada estuvo llena de dolor y tensión. Foto: composición LR/América TV

Nos referimos a aquel disparo que Chubi recibió en lugar de León. Los espectadores quedaron consternados por la salud del señor y un tanto confundidos por el hecho. A continuación, te dejamos más detalles de la escena que marcó el cierre del exitoso programa.

¿Chubi murió en el final de “Luz de luna 2″?

León y Bella estaban en el que sería el día más feliz en sus vidas. Ella vestida de blanco y él de traje. Ambos caminaban a la iglesia para darse el sí en el altar; sin embargo, la presencia de Eus transformó el momento de alegría en tensión y, posteriormente, en amargo sufrimiento: el sujeto apretó el gatillo y disparó.

“Esta boda tendrá un final feliz, pero para mí. Adiós, León”, se le escuchó decir antes de accionar el arma, pero no contó con que su propio padre, Chubi, se interpondría en el recorrido de la bala.

“Perdóneme por todo el mal que he hecho. Ahora he cumplido mi propósito. He limpiado mis errores. Patricia, te amo con todo mi ser. Nunca lo olvides”, dijo el señor tras el impacto que recibió en el pecho y luego cerró los ojos, ante los gritos de auxilio de León y los sollozos de su esposa. ¿Ha muerto? Bueno, la escena no deja en claro eso.

León estaba en peligro en "Luz de luna 2". Chubi salió en su defensa. Foto: América TV

Debido a que salió un banner de “Continuará” (que anticipa una nueva entrega del programa), es posible que Chubi sea llevado de emergencia al hospital y se recupere en los próximos capítulos de la producción, por lo cual no podemos más que calificar esta escena como una potencial muerte.