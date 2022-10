“House of the dragon”: ¿quién es Aemond Targaryen, el enemigo perfecto para Daemon?

El séptimo capítulo de “House of the dragon”, la serie del momento en HBO Max, hizo hincapié en Aemond Targaryen. El hijo del rey Viserys Targaryen y Alicent Hightower no solo es parte de la realeza en Westeros, sino que también es uno de los personajes más importantes del universo de “Game of thrones” y la famosa novela “Danza de dragones”, que narra la guerra más decisiva de la Casa Targaryen.

Si creías que Daemon Targaryen era el más atrevido de la serie, vas a querer pensarlo dos veces cuando te enteres de lo que es capaz su sobrino.

¿Qué pasará entre estos dos guerreros de cabellera blanca? Te lo contamos CON VARIOS SPOILERS IMPORTANTES de los libros escritos por George R. R. Martin.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

¿Quién es Aemond Targaryen?

Aemond Targaryen es el segundo hijo del rey Viserys Targaryen y Alicent Hightower. A diferencia de sus dos hermanos (Aegon y Helaena), este es descrito en los libros como un niño salvaje, aventurero y entregado.

Aemond Targaryen luego de perder su ojo a los 10 años. Foto: HBO Max

Al igual que en la serie, Aemond pierde un ojo tras un incidente con Lucerys Velaryon (hijo de Rhaenyra y Laenor) a la edad de 10 años, por lo que se gana el apodo de Aemond, ‘el Tuerto’.

Tras reclamara a Vhagar como su dragón, se volvió un habilidoso jinete. Con los años, su destreza con la espada creció al mismo nivel que su frialdad, arrogancia y sed de venganza; por lo que se volvió una especie de sociópata parecido a Daemon.

Aemond: tan arrogante como despiadado

SPOILERS. Entre sus actos más sanguinarios se encuentra el del asesinato de Rhaenys Targaryen, a quien mata junto a su hermano Aegon tras una pelea de dos contra uno, montando cada uno a su dragón.

Aemond Targaryen logra vencer en práctica a Criston Cole, uno de los guerreros con mayor habilidad en espada del reino. Foto: HBO Max

Del mismo modo, mató a Lucerys, quien provocó que perdiera su ojo. El hijo de Rhaenyra volaba sobre su dragón Arrax en medio de una tormenta, cuando Aemond, montado en el gigantesco Vhagar, los mató sin mucha vacilación.

Aemond vs. Daemon en Ojo de Dioses

Tras la muerte de Lucerys, Daemon le prometió a su esposa Rhaenyra que reclamaría un hijo por un hijo. Así, durante el periodo de la guerra civil entre los Targaryen —conocida como la Danza de dragones—, este tomó acciones contra su sobrino.

Ilustración de la "Batalla sobre el Ojo de Dioses". Foto: Hielo y Fuego Fandom

Aemond y Daemon llegaron a tener una épica lucha sobre dragones que en los libros es conocida como “Batalla sobre el ojo de dioses”, misma que acaba con la muerte de uno de ellos y deja en duda la de otro.

Por supuesto, la serie podría darle un final distinto en su adaptación. ¿Cómo terminará esto en “La casa del dragón”?