El episodio 5 de “House of the dragon” nos dejó con una sangrienta boda, que seguro hizo recordar a muchos sobre los casamientos de “Game of thrones” (la serie de televisión matriz). Antes y después de ello, los problemas en la Casa Targaryen han escapado más allá de los límites de Desembarco del Rey. Ahora, la trama está por dar un salto en el tiempo.

En ese sentido, el próximo estreno del capítulo 6 de “La casa del dragón” nos mostrará a Rhaenyra, Alicent y más en sus versiones adultas. Así lo ha expuesto un explosivo avance oficial.

“House of the dragon”, capítulo 6: tráiler

¿De qué trata “House of the dragon”?

“House of the dragon” nos presenta a la Casa Targaryen como el principal enfoque de su narrativa. Así, hemos visto la grandeza de sus miembros, pero poco a poco nos acercamos a su inevitable caída.

La guerra civil conocida como Danza de Dragones se aproxima y el tiempo se agota para Rhaenyra.

¿A qué hora y cuándo ver el capítulo 6 de “House of the dragon”?

El capítulo 6 de “House of the dragon” se podrá ver este domingo 25 de septiembre. Si vives en el Perú, lo podrás reproducir desde las 8.00 p. m. A continuación, te dejamos los horarios según tu país:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

"House of the dragon" se prepara para dar un importante salto en el tiempo. Foto: composición LR/Jazmín Ceras/Código Espagueti

¿Dónde ver el estreno de “House of the dragon” 1x06 EN VIVO?

Al igual que las anteriores entregas, “House of the dragon” 1x06 se estrenará a través de HBO Max. Solo debes tener una suscripción activa al servicio.

¿Qué pasó en el capítulo 5?

El capítulo 5 de “La casa del dragón” se centró en el matrimonio de Rhaenyra y todas las consecuencias de su unión con el hijo de Lord Corlys, sir Laenor. Si quieres ver el resumen completo, tenemos una nota con el recuento del episodio en este enlace.