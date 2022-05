Sam Raimi: el director estaría dispuesto a revivir la saga del superhéroe Darkman

Sam Raimi es conocido por sus películas de superhéroes, especialmente por la trilogía de Spider-Man junto a Tobey Maguire, pero estas cintas no fueron las primeras. Por ejemplo, la franquicia inició en 1990 con el actor Liam Neeson en “Darkman: el hombre sin rostro”, conocida como una historia de justicieros que pelean contra criminales.

El regreso de “Darkman”

En una entrevista para The Wrap para promocionar “Doctor Strange 2″, Sam Raimi fue consultado acerca de que si le gustaría volver a hacer algún día “Darkman”, ese universo cinematográfico tan recordado. El cineasta no solo afirmó que lo haría: dijo que ya hay conversaciones en marcha para hacer una cuarta entrega de la mano de Universal Pictures .

“Ya hay un productor adjunto que se encargará del proyecto. Todavía no sé nada acerca de la historia ni me he metido con ella. He estado muy ocupado con ‘Doctor Strange’. Sin embargo, creo que la idea es genial”, contó.

"Darkman, el hombre sin rostro" (1990) fue dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Liam Neeson. Foto: Universal Pictures

¿El retorno de Liam Neeson como Darkman?

Con estas declaraciones, se abre la posibilidad de que Sam Raimi contribuya como productor ejecutivo de la nueva película de Darkman. O quizás como consultor creativo, incluso como director.

Además, el propio cineasta admitió en la misma entrevista que “sería increíble” traer de vuelta a Liam Neeson para interpretar al protagonista de la historia.

¿De qué trataba “Darkman: el hombre sin rostro” de Sam Raimi?

En la cinta de 1990 dirigida por Sam Raimi y cuya banda sonora estuvo a cargo de Danny Elfman (el mismo de “Doctor Strange 2″) , el Dr. Peyton Westlake (Liam Neeson) está a punto de lograr un gran avance en la piel sintética, pero unos gánsteres destruyen su laboratorio.

Habiendo sido quemado más allá del reconocimiento y alterado para siempre por un procedimiento médico experimental, Westlake se vuelve conocido como Darkman, por lo que asume identidades alternativas en su búsqueda de venganza y una nueva vida con un antiguo amor (Frances McDormand).