'El rastro' de Netflix reparto: actores y personajes de la serie sueca basada en un crimen real

Netflix trae a su catálogo 'El Rastro' ('The Breakthrough'), una serie sueca inspirada en hechos reales que ha capturado la atención de los amantes del género policial y thriller. Dirigida por Lisa Siwe, esta producción de solo cuatro episodios revive un caso sin resolver que conmocionó a Suecia a principios de la década del 2000. Con un reparto de lujo y una trama llena de tensión, es una de las series destacadas del año.

Basada en la segunda investigación criminal más grande de Suecia, 'El Rastro' sigue a John Sundin, un detective decidido a resolver el brutal asesinato de un niño y una mujer mayor en la tranquila ciudad de Linköping. Años después, y con la ayuda de un genealogista aficionado, John se enfrenta a las últimas oportunidades para descubrir la verdad en un caso lleno de sorpresas.

Reparto de la serie 'El rastro'

Peter Eggers como John Sundin

Peter Eggers interpreta a John Sundin, un personaje basado en Jan Egon Staaf, el investigador real del caso. Sundin es un detective comprometido con encontrar justicia para las víctimas, pese a que los años han desgastado la investigación. Eggers, conocido por su trabajo en el género policial, aporta una actuación intensa y emocional.

Peter Eggers. Foto: Netflix

Mattias Nordkvist como Per Skogkvist

En el papel del genealogista aficionado Per Skogkvist, Mattias Nordkvist aporta una perspectiva fresca a la investigación. Skogkvist utiliza técnicas de genealogía innovadoras, similares a las que se usaron en el caso del Asesino de Golden State. Nordkvist ha participado en producciones como 'Deliver Me' y 'The Machinery'.

Mattias Nordkvist. Foto: Netflix

Julia Sporre como Stina Eriksson

La periodista de investigación Stina Eriksson es interpretada por Julia Sporre, reconocida por sus papeles en 'Shame on Dry Land' y 'A Thousand Time Stronger'. Eriksson juega un rol clave en destapar verdades ocultas mientras equilibra las tensiones personales y profesionales que rodean el caso.

Julia Sporre. Foto: Netflix