“Stranger things 4”: ¿Eddie de verdad murió? Los Duffer revelan si volverá y qué pasó con Max

(ESTA NOTA ESTÁ LLENA DE SPOILERS) No hay duda de que el clímax de “Stranger things 4″, volumen 2 llegó con la muerte de Eddie. Esta dramática escena no solo viralizó “Master of puppets” de Metallica, sino que también se mantiene como uno de los temas más comentados en las redes sociales. Claramente, la corta presencia del adolescente dejó una amarga sensación entre los espectadores.

Ahora, con el anuncio de una quinta temporada, muchos se preguntan si habrá alguna manera de que el guion permita el regreso del querido metalero interpretado por Joseph Quinn.

Eddie, el nuevo personaje en "Stranger things 4", se unió a Steve, Nancy y más en contra de Vecna. Foto: composición/Netflix

En ese sentido, los creadores de esta serie de Netflix, Ross y Matt Duffer, fueron entrevistados por el youtuber Josh Horowitz sobre aquella posibilidad. Sin embargo, por desgracia para la fiel fanaticada, los ejecutivos borraron cualquier esperanza al decir que Eddie está “tristemente” muerto, por lo cual ya no volverá.

En tanto, Quinn dejó en claro que le hubiera disfrutado de un destino diferente para su papel: “Me hubiera encantado volver, pero los adultos deciden”, dijo en entrevista con TV Line, respecto a la dirección que tomó la historia en el cuarto ciclo. Aun así, en diálogo con Radio Times mencionó que está conforme.

“Como actor quieres personajes con ese tipo de arcos. Así que, aunque habría sido estupendo volver para otra temporada y reunirme de nuevo con toda esa gente encantadora, creo que fue un final brillantemente realizado para un personaje brillantemente escrito”, expresó.

¿Qué hay de Max?

Como se recuerda, otro de los momentos más tristes fue cuando Max empezó a levitar y sus huesos se quebraron. La secuencia, sumado a lo que pasó luego, dejó entrever que Eleven la salvó, pero quedó en estado en coma.