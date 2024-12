Con el documental Frida, la cineasta peruana Carla Gutiérrez competirá en los próximos Spirit Awards, uno de los premios más importantes de la industria del cine y una antesala a las nominaciones de la Academia.

El largometraje sobre Kahlo es su primer trabajo como directora después de haber sido nominada a los Emmy como editora. Gutiérrez accedió al archivo, a la herencia artística en México y dirige un documental en el que la pintora cuenta su historia en primera persona.

“Pensamos en ella como totalmente libre, pero sufrió mucho. La añoranza que yo tenía era mostrar a la humana. A mí las películas que me gustan son las que no tienen un final feliz, con ya todo resuelto”, declaró Gutiérrez a La República durante el Festival de Cine de Lima.

Desde su estreno, la cinta ha sido celebrada incluso por la familia de la mexicana. En Sundance ganó el premio de edición en la categoría documental. Cabe señalar que Frida es una producción estadounidense y competirá en la categoría Truer Than Fiction Award, un espacio que reconoce desde hace 30 años a los mejores nuevos directores de no ficción.

Los Spirit Awards se entregan en febrero y también revelan qué cintas podrían competir en los Óscar como película del año: Anora, ganadora de Cannes, I Saw the TV Glow, Nickel Boys, Sing Sing y The Substance el celebrado regreso de Demi Moore. La actriz está nominada.