“House of the dragon” 1x4: hora de estreno y cómo ver el capítulo 4 de la serie por HBO Max

“House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, llegó el pasado 21 de agosto y ha dejado satisfechos a los fans. Con tres capítulos emitidos, demostró estar a la altura de su predecesora y que el universo ficticio de George R. R. Martin aún tiene mucho que contar.

En motivo al lanzamiento del cuarto capítulo este 11 de septiembre, te compartimos todo lo que necesitas saber para que no te pierdas cada detalle en la plataforma de streaming.

¿Dónde ver la precuela de “Juego de tronos”?

“House of the dragon” se estrena exclusivamente en HBO Max, dado que es una producción original de la plataforma. En el mismo catálogo podrás encontrar ver “Game of thrones” y material complementario sobre el universo creado por George R. R. Martin.

“House of the dragon”: horario de estreno en mi país

Como era de esperarse, “La casa del dragón” mantendrá los mismos horarios de lanzamiento para todos sus capítulos. A continuación, te compartimos las horas dependiendo tu país.

Honduras: 7.00 p. m.

Nicaragua: 7.00 p. m.

El Salvador: 7.00 p. m.

Guatemala: 7.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

República Dominicana: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

¿Qué pasó en el capítulo 3?

La batalla entre Daemon y el Alimenta Cangrejos es inacabable, por lo que el príncipe se ofrece como carnada para engañar al enemigo, pero es reducido por desventaja numérica. Cuando creía que moriría, un nuevo jinete de dragón al rescate y finalmente triunfan.

Avance capítulo 4 de “House of the dragon”