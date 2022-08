“Depredador: la presa” y su conexión con “Predator” de Arnold Schwarzenegger

“Prey”, la película dirigida por Dan Trachtenberg, llegó a Star Plus y no ha dejado de causar revuelo entre los fans. No solo se ha convertido en el estreno más importante en la historia de la plataforma de streaming, sino que también es la mejor secuela que vio la saga en 35 años.

La historia nos presenta la primera excursión del Depredador en la Tierra hace más de 300 años en la nación Comanche. Allí es cuando enfrentará a la guerrera Naru, pero no la tendrá nada fácil. El resultado dejó satisfechos a los fanáticos y una teoría da de qué hablar en redes sociales.

Esta teoría de “Prey” indica que Naru sería una antepasada de Billy, a quien conocimos en “Predator” (1987). Ambos formarían parte del mismo linaje si consideramos que el querido soldado tenía ascendencia nativo-americana. Él es el único que presiente cómo el peligro los acecha.

Aún más impresionante, la novela oficial nos revela que el compañero de Dutch tuvo una visión que se conecta a la memoria colectiva de su pueblo. Así es como escucha el canto sobre un “demonio que vino de más las estrellas”, que trajo horror y muerte a la aldea hace muchos años.

¿De qué trata “Predator” (1987)?

“Un grupo de mercenarios es contratado por la CIA para rescatar a unos pilotos perdidos en la selva centroamericana. La misión es un éxito, pero durante el viaje de regreso se dan cuenta de que algo los caza uno a uno. Ese algo resulta ser un Depredador”, señala la sinopsis oficial.