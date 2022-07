La trágica y dolorosa vida de Barbara Eden, la actriz que protagonizó “Mi bella genio”

Barbara Eden alcanzó la fama internacional con su interpretación de Jeannie en “Mi bella genio”, la telecomedia que es reconocida por varias generaciones. Y es que, a través de los años, continúa siendo una apuesta exitosa para la TV.

Si bien la historia termina mostrando que el amor entre el astronauta Anthony Nelson y Jeannie triunfa, en la vida real, la actriz pasó por dos matrimonios fallidos y sufrió la pérdida de su único hijo.

"Mi bella genio" fue estrenada en septiembre de 1965 y transmitida hasta mayo de 1970. Foto: composición LR/NBC

La época dorada de Barbara Eden

La actriz interpretó a Jeannie entre 1965 y 1970. Obtuvo este papel a pesar de que inicialmente no fue pensado para ella, ya que la cadena de televisión NBC buscaba que el personaje tenga el cabello oscuro con la finalidad de no competir con “Hechizada”, protagonizada por Elizabeth Montgomery en la piel de la bruja Samantha.

Sin embargo, todo cambió cuando vieron la audición de Barbara, notando que su carisma era lo que buscaban para “Mi bella genio”.

En una entrevista con la revista People, la intérprete describió así su audición: “Leí el guion y me encariñé mucho con la genio atrapada hace 2.000 años en una botella y rescatada por un apuesto astronauta (Larry Hagman) en una isla desierta. Me sentí muy conmovida por la ternura del personaje”.

Tal parece que obtener el papel le dio suerte, pues ni bien comenzó a grabar, se enteró de que estaba embarazada de su primer y único hijo, Matthew. Luego de siete años en búsqueda de un primogénito, el milagro se le hizo realidad.

“Le pedí disculpas a Sidney (el productor) y me imaginé que me iban a reemplazar, pero me dijo: ‘Lo haremos funcionar: te pondremos más vestuario y haremos planos cortos, pero el papel sigue siendo tuyo’”, contó la actriz de 90 años a la revista People.

Barbara Eden junto a su pequeño hijo Matthew. Foto: Infobae/referencial

El inicio de sus tragedias

En 1971, tras el final de “Mi bella genio”, Barbara volvió a quedar embarazada, mientras que su hijo Matthew cumplía 6 años. Sin embargo, esta vez su espera terminó en un trágico desenlace: “Gesté a mi segundo hijo durante casi ocho meses antes de que los médicos me dijeran que había muerto en el útero”.

La misma actriz reveló que este hecho, en su momento, le causó depresión, pero que en ese entonces la ayuda psicológica no era tomada con importancia.

En 1974, Eden y su esposo Ansara terminaron su relación después de 16 años juntos, pero lograron un acuerdo pacífico para criar a su único pequeño en condiciones pacíficas.

El exesposo de Barbara Eden, Michael Ansara, interpretó al genio azul en "Mi bella genio". Foto: NBC

Tres años después de su divorcio, la actriz se volvió a casar, esta vez con Charles Donald Ferget, con quien terminó su relación en 1983.

Cerca de 10 años después, en 1991, tuvo su tercer compromiso: esta vez con el arquitecto Jon Eicholtz. Este matrimonio fue el más duradero y se mantiene hasta hoy.

La pérdida de su primer y único hijo

El 25 de junio de 2001, la actriz recibió la noticia más lamentable de toda su vida: su único hijo murió a la edad de 35 años por una sobredosis de heroína.

Barbara reveló que su hijo consumió drogas por primera vez a la edad de 14 años, pero que no pudo recibir ayuda médica hasta los 18. Durante 15 años, Matthew estuvo entrando y saliendo de rehabilitación.

“No creo que haya nada peor que perder a un hijo. Como madre, tenía mucha culpa y rabia, y después de su muerte siempre estuve al borde de las lágrimas. A pesar de que él tenía 35 años, seguía siendo mi bebé”, retrató la actriz en entrevista a People.

Barbara Eden actualmente

Con 90 años de edad, Barbara aún luce joven y revela que no se ha jubilado. El año pasado publicó su primer libro para niños, “Barbara and the djinn” (Barbara y el genio), en coautoría con Dustin Warburton.

“Hoy los chicos están muy atraídos por la tecnología —y lo entiendo porque es normal que las épocas cambien—, pero siento que es importante que no se pierda el contacto con ejemplares impresos y vivan esa experiencia de conectar con las historias de otra forma”, explicó la actriz.

Así luce Barbara Eden actualmente. Foto: @OfficialBarbaraEden/Instagram

No hay duda de que la actriz no solo se ganó el cariño de sus seguidores por su papel de Jeannie, sino también por la actitud positiva que mantiene a diario.