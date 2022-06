Andrea Montenegro: “En mi corazón siento que primero soy actriz”

Andrea Montenegro volvió al cine a través de la comedia Igualita a mí, interpretando a Elena, una estilista, madre soltera y con una hija adolescente, que termina involucrada sentimentalmente con el protagonista (Carlos Alcántara). “Me centré en mi propia experiencia como mamá soltera que soy. Fue recurrir a mis propios sentimientos, a lo que pasó cuando he creído que no es momento de conocer a alguien y hacer uso de esta sensatez que uno va adquiriendo con los años y con la que yo comencé a moverme en la vida el día que me di cuenta de que mis decisiones no me afectaban solo a mí”, cuenta la actriz a través del Zoom desde Barichara, la ciudad colombiana donde reside hace algunos años con sus dos menores hijos.

Montenegro asegura que pensó en Elena como “esa mujer dispuesta a sostener a su hija y a su emprendimiento, algo que la hace independiente. También imaginé a una Elena con compromisos con el banco, con el alquiler, una mujer que no tiene tiempo para darse el permiso de tentar el tener un novio. Por eso nunca se ha planteado si Fredy (Alcántara) le gusta o no”, agrega.

Sobre la dinámica con Carlos Alcántara, afirma que se dio natural, pues no es la primera vez que trabajan juntos. “Con Carlos tenemos como mucha confianza. Yo llegué a Lima y al día siguiente grabamos la escena final del beso y fue muy divertido porque fue como ‘oye espérate que me compro un chicle, porque acabo de fumarme un cigarro’ y Carlos no fuma. Fue muy gracioso, es muy rico trabajar con él porque es absolutamente creativo. De hecho, el trasfondo de los personajes y sus detalles los creamos nosotros. Carlos tiene el humor a flor de piel, quería verse ridiculizado, aniñado y acentuar este hombre que internamente es, un adolescente. Entiendo su manera de trabajar y el la mía, que es un poco más interna, confío en su mirada y a mí me permite trabajar la parte emotiva”.

Desde hace algunos años, la actriz se dedica por entero a sus hijos, además da clases de yoga y pinta cuadros. “Tengo un esquema de vida de pueblo de 7.000 habitantes en Colombia, donde todo el tiempo hay sol y me permite contacto con la belleza de la vida, donde no tengo que angustiarme con nada, sin necesidad de trabajar tanto. Vivo en servicio a mis hijos. Siempre fui de la idea de que crezcan con una mamá presente. Muriel (16) está terminando el colegio, estudiando Gastronomía colombiana, también ya está trabajando. Amaru tiene 9 años y seguimos haciendo home school. Por mi parte, sigo adelante con mi pintura, con la intención de exponer, tengo un Instagram en el que pueden verlas y si aparece un comprador, bien”, cuenta.

Sin embargo, reconoce que extraña la actuación. “Extraño la actuación en TV y en cine porque ha sido mi cuna, me hace mucha falta, pero tiempo al tiempo. Por más que me sienta una pintora en gran medida, en mi corazón siento que primero soy una actriz y si pudiera elegir en esta vida, obvio me quedaría haciendo cine, no solo en Perú sino donde fuera. Miki Valladares (Tondero) me llama cada vez que hay algún proyecto que se ajusta a mí. Pero no me siento libre del todo. Mi fantasía es ser autónoma, aunque nunca lo seré completamente, hasta que mis hijos sean totalmente independientes, pero sí quiero mirarme un poquito más como Elena. Por eso, quizá Elena me refleja en alguna medida”.