Richard Williams se pronuncia sobre agresión de Will Smith en la premiación de los Oscar 2022

Tras el comentario fuera de lugar por parte de Chris Rock, el actor Will Smith no se contuvo y propinó una bofetada al presentador. Diversas celebridades se pronunciaron al respecto y Richard Williams, cuya vida fue retratada en “King Richard”, no fue la excepción. El padre de las hermanas tenistas Serena y Venus Williams brindó declaraciones acerca del accionar de su alter ego en la ficción .

A través de su hijo, Chavoita LeSane, quien es su portavoz desde que sufriera un ataque cardiaco, Richard Williams declaró a la cadena NBC: “No conocemos todos los detalles de lo que sucedió, pero no aprobamos que nadie golpee a nadie, a menos que sea en defensa propia”.

LeSane dijo que su padre estaba más sorprendido que nadie cuando Smith tomó represalias contra Rock por el intento de broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, en la gala de los Oscar 2022. Foto: difusión.⁠

Minutos antes de recibir el Oscar a mejor Actor, Will Smith gritó a Chris Rock en dos ocasiones: “Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. Fue en su mensaje de agradecimiento al recibir el galardón en que se excusó por su comportamiento e incluso mencionó a Richard Williams, alegando que fue una persona que en todo momento defendió a su familia .

La cadena NBC intentó comunicarse con las tenistas Venus y Serena Williams para conocer su opinión del desafortunado acontecimiento; sin embargo, no obtuvieron respuesta. Chavoita LeSane tampoco brindó declaraciones en relación al hecho o a las palabras de agradecimiento de Will Smith al recibir el Oscar.

Se conoce que, a través de un comunicado, la Academia anunció que se “ha abierto una investigación formal” y condenó el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar 2022. Es posible que en la reunión de miembros de la institución, a realizarse post ceremonia de premiación, la Academia aborde lo ocurrido entre Smith y Rock durante los Oscar 2022.

Broma fuera de lugar

El comediante Chris Rock intentó “bromear” acerca de la condición de alopecia de la actriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Sin medir el alcance de sus palabras, originó que el actor reaccionara con agresividad.