Blade sería encarnado por el 2 veces ganador del Oscar Mahershala Ali en un especial para Disney Plus

Blade ya hizo su debut (por lo menos en voz) en el universo de Marvel Studios, en una de las escenas post-créditos de los Eternals. Pero, mientras los fanáticos esperaban que esa escena sea la antesala de una película protagonizada, según la revista The Cosmic Circus, por el dos veces ganador del premio de la Academia Mahershala Ali, Marvel tendría otros planes para el cazador de vampiros aparte de la esperada cinta.

¿Habría nueva cinta de Blade?

Hace meses se filtró una imagen del supuesto calendario interno de Marvel, donde aparecía la película de Blade con una fecha de estreno. Si esas fechas son ciertas, la filmación debería estar sucediendo en estos momentos y en total silencio, pero rumores actuales aseguran que el reboot comenzará a filmarse recién en julio de este año.

Blade interpretado por Mahershala Ali aparcería en un proyecto exclusivo de Disney Plus. Foto: Complex.

¿Cuáles son los otros planes para Blade?

La nueva cinta de Blade es uno de los mayores retos para Marvel, pero ahora, nueva información asegura que veríamos al personaje un poco antes, en un proyecto exclusivo de Disney Plus. Según información del medio The Cosmic Circus, el caza vampiros podría aparecer por primera vez en el especial de Halloween llamado Werewolf by night.

Hasta estos momentos no se ha confirmado nada y no se sabe exactamente qué rol podría tener Blade en esta historia, pero podría aparecer para formar una alianza con el protagonista que se convierte en un hombre lobo.

¿Qué se sabe de Werewolf by night?

Es otro de los proyectos más ocultos de Marvel. Lo que se sabe hasta ahora es que Gael García Bernal estaría confirmado para ser el papel de Jack Russell, uno de los nombres más importantes que ha portado el título y la maldición de hombre lobo.