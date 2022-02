Spider-Man: no way home anuncia edición con 80 minutos de material extra

Spider-Man: no way home remeció el Universo Cinematográfico de Marvel con su exitoso estreno. No solo trajo viejos villanos del multiverso arácnido, sino que también trajo de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus roles como Hombre Araña.

La película, dirigida por Jon Watts, sigue dando de qué hablar por el soñado reencuentro de los personajes y los fans están impacientes por conseguir la versión blu-ray. Como era de esperarse, tendrá contenido inédito dividido en las categorías Escenas eliminadas y Material extra.

Incluso antes de su estreno, había rumores de mayor metraje que incluía a Daredevil y Doctor Strange entre otros personajes. Ahora Sony Pictures confirmó en sus redes sociales que serán 80 minutos, incluyendo 20 con Andrew Garfield y Tobey Maguire.

El anuncio también detalló que la tercera entrega del Hombre Araña lanzará su versión 4K Ultra HD y Blu-ray el próximo 12 de marzo, mientras que la digital verá la luz el 22 de marzo. La preorden ya está disponible para todos los fanáticos que quieran adquirirlo.

Spider-Man: no way home está listo para lanzar su versión digital y blu-ray. Foto: Marvel Studios

Escenas eliminadas de Spider-Man: no way home

Escena del interrogatorio extendida

El día de Peter en la secundaria Midtown

Montaje del sótano de Strange

El buen abogado de Happy

Las arañas pasan tiempo juntos

Material extra de Spider-Man: no way home