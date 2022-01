‘Spider-Man: no way home’ llega al streaming: plataformas donde se podrá ver la película

Tras su estreno en diciembre de 2021, Spider-Man: no way home se ha estado proyectando en salas de cine a nivel mundial. Sin duda, los fans son los más emocionados al ver cómo el tan pedido Spiderverse se confirma en la cinta que cierra la primera trilogía de Tom Holland como el Hombre Araña.

A casi un mes de su lanzamiento, se ha dado a conocer que tras recaudar más de $ 1.5 mil millones en la taquilla mundial y convertirse en una de las películas más taquilleras del cine, finalmente llegará al streaming. En esta nota te contamos cuándo y dónde ver Spider-Man: no way home online.

¿Cómo ver Spider-Man: no way home online vía streaming?

Según Fandango, Vudu es el primer streaming que permitirá la compra digital de Spider-Man: no way home a partir del 28 de febrero. Los pedidos anticipados están disponibles por el momento en el formato SD (definición estándar), HDX (alta definición) y 4K UHD (ultra alta definición) con un precio de $ 19,99 cada uno.

Spider-Man: no way home llega al streaming. Foto: VUDU

¿Spider-Man: no way home estará disponible en Disney Plus?

No. A diferencia de otras producciones que tienen personajes de Marvel, Spider-Man: no way home no será parte de Disney+ en los próximos meses.

¿Spider-Man: no way home se podrá ver en Netflix?

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield no siguieron el consejo de Amy Pascal, la productora de Spider-Man: no way home. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Sí, pero tomará tiempo. Debido a los derechos de transmisión vendidos por Sony, se espera que la película esté disponible primero en Starz de Lionsgate y finalmente llegue a Netflix. En el año 2021, el streaming anunció que tendrá en su catálogo las aventuras del arácnido, tras la firma de un acuerdo comercial con Sony Pictures.

¿Llegará Spiderman: no way home a HBO MAX en 2022?

Toeby Maguire y Andrew Garfield vieron juntos Spider-Man: no way home. Foto: composición/Sony

Según lo publicado por Luis Durán, General Manager de HBO Latinoamérica, Spider-Man: no way home llegará a HBO en la primera mitad del 2022.

“Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar. En la primera mitad del año @HBOMaxLA estrenará ocho de las 10 películas más taquilleras en Latinoamérica, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Si quieres blockbusters: HBO Max”, se lee en el mensaje que escribió en Twitter.