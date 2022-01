Don’t look up: Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence hablan del final de No mires arriba

Los protagonistas de Don’t look up, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, quienes dieron vida a los científicos Dr. Randall Mindy y Kate Dibiasky, respectivamente, en una reciente entrevista con Los Angeles Times, han hablado sobre el final de No mires arriba.

Alerta spoiler

Si aún no ves la película de Don’t look up, te recomiendamos que leas con pinzas, pues puede que te topes con un poquito de spoilers. El desenlace de No mires arriba es clave para la historia, pues de cualquier forma se cumple el apocalipsis en la Tierra.

“El final de esta película se vuelve realmente oscuro, y, si no hubiera tenido ese cambio de tono, no creo que nos hubiera entusiasmado tanto hacerlo. Nunca se puede saber lo que una película va a hacer culturalmente, pero el final de esta película es realmente una bofetada en la cara”, dijo el reciente ganador del Oscar Leonardo DiCaprio.

Por otro lado, la talentosa Jennifer Lawrence se refirió al segundo enfoque de esta cinta, el cambio climático: “Estoy segura de que puedo decir esto en nombre de casi todo el mundo: Es extremadamente frustrante ser un ciudadano que cree en el cambio climático y está asustado, pero no soy parte de él —ya sabes, no puedo comprar un senador—, así que estamos un poco indefensos. Y finalmente llegó este (proyecto) y fue simplemente divertido y urgente”.

Como vimos, solo un grupo se salvó, conformado principalmente por Janie Orlean (Meryl Streep), la presidenta de Estados Unidos, y Peter Isherwell (Mark Rylance), millonario, fundador y CEO de la compañía tecnológica Bash, quienes tomaron un avión para después ir a un planeta muy parecido a la Tierra.

En el caso del Dr. Randal, Kate, el Dr. Clayton Oglethorpe (Rob Morgan), June Mindy (Melanie Lynskey), la esposa de Randall y Yule (Timothée Chalamet), aceptaron la devastación y solo decidieron vivir sus últimas horas compartiendo entre la familia y amigos.

Curiosamente, este fue un final ideal para DiCaprio, quien señaló que de la misma forma él la pasaría si se diera el fin del mundo: “Eso es lo que me encantó del final, porque sentí que, en última instancia, así es como yo respondería. Somos una especie comunitaria, y querría estar rodeado de la gente que quiero e ignorar el inminente Armagedón. Esa escena de la cena es lo que realmente me convenció”.