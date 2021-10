El juego del calamar: errores de traducción cambiarían el significado de la serie

Netflix ha intensificado considerablemente sus esfuerzos de producción internacional y no inglesa, muchos de los cuales han tenido éxito más allá de las barreras lingüísticas. Squid Game es la última de esta tendencia, tras otros éxitos como La casa de papel. Sin embargo, una fan de El juego del calamar revela que los subtítulos en inglés de la serie no siguen fielmente el verdadero significado de los diálogos en coreano, algo que cambiaría por completo el sentido de escenas claves.

La usuaria de TikTok Youngmimayer, que domina ambos idiomas en cuestión, señala que muchas secuencias “se estropean”, incluidas las de Mi Nyeo y Oh Il Nam. Aunque la mayoría de los fallos de traducción son menores, algunas líneas no captan el contexto exacto.

Un ejemplo es cuando Mi Nyeo intenta convencer a los demás de que jueguen con ella. Los subtítulos en inglés dicen: “No soy un genio, pero puedo resolverlo”, mientras que en realidad lo que debería ser es: “Soy muy inteligente, sólo que nunca tuve la oportunidad de estudiar”. Pese a que puede parecer un cambio poco significativo, Youngmimayer dice que esa modificación restó lo primordial de la historia del personaje.

“Ese es un gran problema en los medios de comunicación coreanos. La persona pobre que es inteligente y astuta y simplemente no es rica. Esa es una gran parte de su perfil. Casi todo lo que ha dicho está mal traducido, pero te has perdido todo lo que el escritor quiere que sepas de ella. Parece tan pequeño, pero es el propósito de todo el personaje para estar en la serie”, precisó la tiktoker.

El vecindario del desafío de la canica. Foto: Netflix

Otra escena vital es cuando Oh Il Nam dice “gganbu” mientras habla con Seong Gi-hun. El subtítulo tradujo el término coreano como “compartimos todo”, que debería ser “no hay propiedad entre tú y yo”. Estas líneas aparentemente menores contienen significados más profundos en el idioma coreano que los espectadores extranjeros no ven porque su transición al inglés no es precisa.