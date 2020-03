Coronavirus: la gala de los Razzie es cancelada por pandemia

Desde hace 40 años, los premios Razzies han premiado lo peor del cine, un reconocimiento que pocos artistas se han atrevido a recibir de manera presencial en dichas ceremonias.

A diferencia de otras ocasiones, la nueva edición de los Golden Raspberry Awards no se llevará a cabo, debido a la rápida propagación del coronavirus y la cantidad de víctimas, esto se dio a conocer a través de The Hollywood Reporter.

Lista de nominados a los Razzies 2020. Créditos: Composición

"Esta noche, la ceremonia de los Razzie ha tenido que ser cancelada/pospuesta debido al cierre de Los Ángeles”, explicaba el cofundador John Wilson, “y la clausura de espacios donde pudieran reunirse más de 50 personas, incluyendo nuestra sede, el Barnsdall Theatre”.

Cabe resaltar que la gala suele celebrarse la noche anterior a los Oscar. Dado que la Academia realizó sus premiaciones antes de lo previsto, los organizadores de los Golden Raspberry Awards decidieron posponer su evento. Un retraso que durará más de lo esperado debido al COVID-19.

A continuación, te mostraremos las principales categorías y nomimados del polémico evento:

PEOR PELÍCULA

Godzilla: King of monsters, Cats. Serenity, Madea´s funeral, The Ghosts of Sharon Tate, Reproduction, Rambo: Las blood, Glass, Fanatic, Hellboy y Zeroville.

PEOR ACTOR

Gerard Butler (Falling angel), Matthew McConaughey (Serenity), James McAvoy (Glass), Keanu Reeves (Reproduction), Sylvester Stallone (Rambo: Last Blood), John Travolta (Fanatic), James Franco (Zeroville) y David Harbour (Hellboy).

PEOR ACTRIZ

Hilary Duff (The Ghosts Of Sharon Tate), Milla Jovovich (Hellboy), Demi Moore (Corporate animals), Tyler Perry’s (Madea’s funeral), Rebel Wilson (The Swindler), Megan Fox (Zeroville), Anne Hathaway (The Scammer) y Francesca Hayward (Cats).

PEOR DIRECTOR

Andrea Berloff (Hell’s kitchen), Adrian grünberg (Rambo: Last blood), Michael Doherty (Godzilla: King of monsters), Fred Durst (Fanatic), Neil Marshall (Hellboy), Daniel Farrands (The Ghosts Of Sharon Tate), James Franco (Zeroville), Noah Hawley ( Lucy in the sky), Tom Hooper (Cats) y Night Shyamalan (Glass).

PEOR GUION

Hell’s kitchen, Godzilla: King of monsters, Cats, Lucy in the sky, The Ghosts Of Sharon Tate, Madea’s funeral, Rambo: Last blood, Glass, Hellboy y Goldfinch.