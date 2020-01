Avenue 5: un crucero a otro planeta

Redacción Fama

HBO estrenó ayer Avenue 5, la serie de Armando Iannucci, ganador del Emmy 2016 y 2017 a Mejor comedia por Veep. Esta vez propone una historia futurista, 40 años en el futuro. “Viajar por el Sistema Solar ya no es una fantasía de ciencia ficción, sino un floreciente negocio multitudinario”, dice la producción.

Teniendo como protagonistas a Hugh Laurie –interpreta al capitán de la nave–, Josh Gad y Zach Woods, la serie comienza con un viaje que durará ocho semanas alrededor de Saturno. Sin embargo, cuando la nave espacial –que lleva a 5 mil personas– repentinamente encuentra dificultades técnicas, depende de ‘Ryan’ y su tripulación calmar a los pasajeros descontentos y encontrar una manera de lidiar con los inesperados eventos a bordo.

El actor Josh Gad (de ‘ Muerte en el Expreso Oriente’) da vida al multimillonario Herman Judd, “la cara mercurial y el nombre detrás del Avenue 5”, una compañía destinada “a gente común”. El creador de la serie–conocido por darles a sus personajes dosis de poder y falta de escrúpulos– explicó por qué quiso hacer una serie como esta después de Veep.

“Después de la temporada cuatro de Veep, se me ocurrió que era necesario tratar de retratar lo que creo que es una emoción prevaleciente en nuestra época: cada vez somos más vulnerables, paranoicos y temerosos. Es una mezcla muy volátil, y quería explorar por qué son sentimientos que antes no existían y ahora sí. Por supuesto que es político, pero sobre todo social. Es la sensación de que nada tiene sentido. Como si las reglas del juego cambiaran todos los días. Pero para explorarlo, me parecía que era necesario tomar un poco de distancia. Literalmente: otro lugar y otro tiempo, en este caso el espacio exterior”, declaró en un encuentro con la prensa.

Zach Woods interpreta a Matt Spencer, jefe de relaciones con los clientes; Rebecca Front es la pasajera voluntariosa ‘Karen Kelly’, Suzy Nakamura como ‘Iris Kimura’ la mano derecha de Judd y Lenora Crichlow como la ingeniera ‘Billie McEvoy’. “Nos gusta imaginarnos como el Game of Thrones de las comedias. Esperen y vean”, sostuvo Gad.

Lo que promete Avenue 5 es que mostrará a sus espectadores cómo cambió –o cambiaría– el mundo, entre debates y esfuerzos de rescate.