Fleabag, la serie que arrasó en los Emmy

Redacción Fama

¿Una pausa para el reinado de HBO y Neflix? A pesar de que ‘Game Of Thrones’ se despidió como la mejor serie de drama y con 12 premios en total, la gran sorpresa fue la comedia ‘Fleabag’ de la plataforma Amazon, ganadora de cuatro premios Emmy la noche del domingo, incluyendo las categorías mejor comedia, mejor dirección y mejor actriz. “Es una de las comedias más irreverentes hechas para televisión”, reseña la crítica.

¿Pero de qué trata? La producción dirigida, protagonizada y escrita por la británica Phoebe Waller-Bridge se centra en la historia de una mujer de 30 años, atea, “perturbada, pervertida y enfadada”, según describió su propia creadora.

La talentosa Waller-Bridge había hecho obras de teatro y tuvo un personaje en ‘La dama de hierro’, la cinta por la que ganó el Óscar Meryl Streep. Pero su ascenso se inició hace tres años con ‘Crashing’, una serie de su autoría sobre la vida de un grupo de jóvenes que vive dentro de un hospital abandonado.

“Mientras escribas algo en lo que realmente creas, solo te queda esperar que no estés loca y que realmente la gente se conecte con eso también. Así que es un alivio (el éxito). Me hace sentir que no estoy loca y que la gente se pudo conectar con lo que yo quería contar”, dijo la actriz y guionista en la alfombra roja de los Emmy, según cita la BBC.

Descrita como la historia de una ‘antiheroína’, ‘Fleabag’ es contada con humor negro, provocadora, alejada de lo ‘políticamente correcto’ y el guion incluye una constante conversación de la protagonista con la cámara. La crítica apuntó sus mejores escenas, que van desde ver a la protagonista seducida por un discurso de Barack Obama, el discurso de Kristin Scott Thomas sobre la menopausia (“Las mujeres nacemos con el dolor incrustado dentro, es nuestro destino físico, lo llevamos dentro durante toda nuestra vida, y los hombres no. Ellos tienen que buscarlo, inventan todos estos dioses y demonios”) o las visitas que realiza a una iglesia atraída por el sacerdote.

La serie contó con la incorporación de la ganadora del Óscar por ‘La favorita’, Olivia Colman, un estupendo elenco que también estuvo nominado a los Emmys. De 11 nominaciones, ‘Fleabag’ ganó seis, incluidos los premios técnicos repartidos hace una semana.

ABC recuerda que la serie puso en disputa a dos gigantes del streaming. “Reed Hastings –cofundador y CEO de Netflix– lamentó recientemente en una entrevista a Deadline que en su momento su compañía trató de adquirir los derechos de distribución, pero su rival terminó superando la oferta”.

Sin duda, Amazon acaba de marcar la pauta de lo que será la ‘batalla’ de las plataformas, a menos de dos meses del ingreso de Apple TV y Disney.