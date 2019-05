Aladdin: Avengers: Endgame y John Wick caen ante live action en taquilla de EE. UU.

¡Lucha de películas! El live action de Walt Disney Co., Aladdin, ha sorprendido a los fans de la marca, tras obtener una taquilla importante en el mercado estadounidense.

Con el estreno del primer tráiler oficial, los cibernautas no quedaron satisfechos con las imágenes y criticaron duramente a Will Smith por no reflejar la viva imagen de su personaje, el genio de la lámpara. Pero todo habría acabado con el estreno de la cinta. John Wick y Avengers: Endgame están en problemas.

En su primer fin de semana, Aladdin se quedó con la taquilla norteamericana logrando recaudar un estimado de 86,1 millones de dólares, según informó Disney a medios locales.

Tráiler de Aladdin



Aladdin, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott, superó a éxitos como John Wick: Chapter 3 — Parabellum que se colocó en el segundo puesto con 24,4 millones de dólares. Mientras que Avengers: Endgame se ubicó en tercero con 16,8 millones y Detective Pikachu cayó al cuarto lugar con 13,3 millones.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Disney espera que para este lunes 27 de mayo Aladdín consiga superar la marca de USD 100.000.000 y destronar así la recaudación que logró la película de Keanu Reeves y Halle Berry.

Recaudación de la taquilla estadounidense el útilimo fin de semana:

“Aladdin”, 86,1 millones de dólares (121 millones a nivel internacional)

“John Wick: Chapter 3 — Parabellum”, 24,4 millones (24,8 millones internacional)

“Avengers: Endgame”, 16,8 millones (15,3 millones internacional)

“Pokémon Detective Pikachu”, 13,3 millones (24,3 millones internacional)

“Brightburn”, 7,5 millones (4,5 millones internacional)

“Booksmart”, 6,5 millones.

“A Dog's Journey”, 4,1 millones (6,5 millones internacional)

“The Hustle”, 3,8 millones (4,6 millones internacional)

“The Intruder”, 2,3 millones.

“Long Shot”, 1,6 millones (788.000 internacional)