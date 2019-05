Spider-Man FFH: ¿Kiernan Shipka o Lili Reinhart? Una de ellas será Gwen Stacy

Estamos a poco más de un mes para el estreno de Spider-Man: Far From Home y aún no se sabe quién será la actriz elegida para interpretar a uno de los grandes amores de Peter Parker, Gwen Stacy.

Hace unas semanas empezó a correr el rumor que la estrella de Chilling Adventures of Sabrina (Kiernan Shipka) sería la gran elegida para interpretar a Gwen. Sin embargo, ha aparecido otro nombre para interpretar a la joven.

¿De quién se trata? Lili Reinhart. La actriz estadounidense es conocida por interpretar a Betty Cooper en la famosa serie televisiva Riverdale y participar en diferentes películas como Hustlers, Galveston, El Buen Vecino, Miss Stevens, entre otras.

El rumor indica que Marvel Studios sigue analizando la posibilidad de que tanto Kiernan Shipka o Lili Reinhart sean Gwen Stacy, quien haría su gran aparición en la escena post crédito de Spider-Man: Far From Home.

Cabe resaltar que la secuela del joven Peter Parker comenzará minutos después de que haya finalizado Avengers: Endgame, cinta donde muestra la muerte de Iron Man, el gran mentor del hombre araña.

Sinopsis de Spider-Man: Far from Home

“Nuestro amigable vecino superhéroe decide unirse a sus mejores amigos, Ned, MJ y el resto de la pandilla en unas vacaciones europeas”, añade. “Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás las acciones heroicas durante unas semanas se desecha rápidamente cuando acepta a regañadientes ayudar a Nick Fury a descubrir el misterio de varios ataques de criaturas elementales que están causando estragos en todo el continente”.

Fecha de estreno de Spider-Man: Far from Home

- Perú: 5 de julio de 2019

- Estados Unidos: 4 de julio de 2019

- España: 5 de julio de 2019

- México: 5 de julio de 2019

- Argentina: 4 de julio de 2019

- Colombia: 4 de julio de 2019