Bob Esponja: ¡Parche 'El Pirata' y David Hasselhoff regresan! [VIDEO]

Tuvieron que pasar muchos años para ver de nuevo a dos grandes personajes del mundo de Bob Esponja. Por el 20 aniversario del exitoso dibujo animado de Nickelodeon, Bob Esponja traerá a Parche 'El Pirata' y David Hasselhoff como invitados especiales.

El episodio especial de la serie creada por Stephen Hillenburg contará con partes live action y secuencias animadas en homenaje a los actores que le prestan su voz en la versión original.

Nickelodeon compartió las primeras fotos de su especial de 20 horas llamado "Big Birthday Blowout de Bob Esponja", que se estrenará el próximo viernes 12 de julio a las 7 P.M. en Estados Unidos.

El especial mezcla la acción en vivo y la animación, lo que permite que el reparto de voces integrado por Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patricio Estrella), Rodger Bumpass (Calamardo), Clancy Brown (Don Cangrejo), Carolyn Lawrence (Arenita Mejillas) y Mr . Lawrence (Plankton) interactuar con sus personajes animados.

La fiesta de aniversario también contará con las estrellas invitadas David Hasselhoff, Kel Mitchell ("All That"), Jack Griffo ("The Thundermans") y Daniella Perkins ("Knight Squad"). El primero tuvo un rol fundamental en la primera película de Bob Esponja al rescatar nuestros protagonistas de Ciudad Almeja y llevarlos de regreso a Fondo de Bikini. Aquí te recordamos su aparición.

En tanto Parche 'El Pirata', reconocido fundador del 'Club de Fans de Bob Esponja' también estará presente en el capítulo para dar su propia cuota de humor característica junto a su mascota Polly.

¿Cuántos capítulos de Bob Esponja son en total?

Creada por Stephen Hillenburg en el año 1999, Bob Esponja, es una animada serie de televisión transmitida por Nickelodeon que cuenta con 12 temporadas y 244 capítulos emitidos hasta la actualidad.