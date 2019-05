Game of Thrones 8x05 ONLINE: ¿Dónde y cuándo ver la batalla de Cersei y Daenerys?

Game of Thrones 8x05 EN VIVO | La Batalla de Winterfell puede que sea ahora una cosa del pasado para los millones de seguidores de Game of Thrones, pero la guerra por el Trono de Hierro recién acaba de comenzar.

Este domingo 12 de mayo se estrena Game of Thrones 8x05, antepenúltimo episodio de Juego de Tronos que nos dirá cómo terminará el letal enfrentamiento entre Cersei Lannister vs. Daenerys Targaryen, Jon Snow y sus fuerzas aliadas. ¿Si no te quieres perder ninguna de las escenas, sigue esta guía de canales para saber dónde y a qué hora ver el nuevo capítulo?

Como la integrante de la familia Lannister tiene la intención de continuar como la máxima cabeza de los Siete Reinos, Daenerys y sus aliados tendrán que hacer hasta lo imposible para acabar con su tiranía. Drogo será uno de sus mejores armas para acabar con ella ¿Sobrevivirá?

HBO EN VIVO: Hora para ver Game of Thrones 8x05

Perú: 8:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

Costa Rica: 7:00 p. m.

Cuba: 8:00 p. m.

Guatemala: 7:00 p. m.

Honduras: 7:00 p. m.

Nicaragua: 7:00 p. m.

¿Cómo ver HBO GO ONLINE GRATIS?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.

¿Cuánto cuesta HBO GO?

Perú: 31.90 soles al mes

México: 149 pesos al mes

Colombia: 29.900 pesos al mes

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes

Cómo activar HBO GO EN VIVO prueba 1 mes gratis

Para poder ver GOT 8x02 a través de HBO GO, deberás entrar a la página www.hbogo.com y ahí te saldrá la opción de "Disfruta de prueba gratis" y "conecta tu cuenta de proveedor". Tendrás que seleccionar la primera, luego elegir el país donde te encuentras y te pedirá descarga la aplicación a través de App Store o Google Play.

Una vez que hayas hecho eso deberás entrar seleccionar tu distribuidora de cable, teléfono, correo para poder registrarte y una vez que hayas hecho eso, podrás disfrutar del capítulo estreno en la hora indicada. Tendrás un mes de prueba gratis y, cuando desees, podrás salir de esto.