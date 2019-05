¿Capitán América se enfrentó con Red Skull al devolver la gema? Guionistas confirman teoría

Se volvieron a encontrar. Avengers: Endgame se estrenó hace un par de semanas a nivel mundial, por tal motivo los hermanos Russo y los guionistas (Christopher Markus y Stephen McFeely) están brindando entrevistas a diversos medios otorgando detalles de la exitosa y taquillera película.

Uno de estos tiene que ver con el viaje en el tiempo que realizó Capitán América para devolver las gemas del infinito a sus lugares de origen, para evitar que se creara una realidad alterna que ponga en peligro el equilibrio en el universo.

Es por esta escena que muchos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se hicieron una pregunta: Si Steve Rogers vuelve al pasado para devolver la gema del alma, tendría que ver a Red Skull ¿Ambos se enfrentaron? ¿Qué pasó realmente?

Esta pregunta es la que se le hizo a Christopher Markus y Stephen McFeely, en una entrevista que realizaron para ComicBook.com. Ambos no dudaron en responder la interrogante.

"Es el problema de alguien más. Nosotros teorizamos, pero no es uno definitivo (…) No recuperas el alma cuando devuelves la piedra. No puedes devolver la piedra, es un intercambio eterno", explicó Markus sobre el posible enfrentamiento entre ambos enemigos.

Además, trataron de bromear con tal posibilidad: "Oh, Dios mío", bromeó el guionista. "No es más incómodo que intentar volver a poner la gema de la realidad en Natalie Portman".

Según lo que declaró Christopher Markus, este encuentro podría verse en una nueva película del Capitán América, que contaría como hizo para devolver las gemas y que aventuras tuvo en la década del 40.