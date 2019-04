Avengers: Endgame: ¿Cuál fue el papel de Katherine Langford en la cinta de Marvel?

Para fans de Marvel el ingreso de Katherine Langford, ex 13 Reasons Why, a Advengers: Endgame fue todo un sucedo dentro del Universo Cinematrográfico de Marvel (UCM).

Tras darse la noticia, fanáticos de la saga empezaron a especular sobre el personaje que interpretaría dentro de la cuarta entrega de 'Los Vengadores'. Hasta hace un tiempo se indicó que la joven daría vida a la hija de Hawkeye, pero al parecer esto no fue así. ¿Salió o no en Advengers: Endgame?

En octubre último, el portal 'The Wrap' confirmó que Langford había pasado un casting para Marvel Studios y había obtenido un papel. Si bien no se dio detalles sobre su personaje, se insinuó que ella sería parte de Advengers: Endgame.

Con el estreno de la película, fanáticos viene hablando sobre la presencia de Katherine Langford en la cinta; muchos han llegado incluso a la conclusión que la joven no tuvo ningún papel.

Noticias sobre Katherine Langford en Avengers: Endgame

A pesar de reportarse su participación, la actriz no aparece en Avengers: Endgame. Ella no sale en la película, ni su nombre se ve en los créditos finales.

Es posible que la interprete grabara escenas para la cinta, pero finalmente no fueron escogidas en la etapa de post producción. Otra hipótesis lleva a pensar a los fans que el reporte inicial fue confuso; Langford no sería parte de Avengers, sino de otra producción.

Por el momento no se tiene claro si la ex 13 Reasons Why aparecerá o no en el UCM.

Reacción de fans al no hallar a Katherine Langford en Avengers: Endgame:

#AvengersEndgame Katherine Langford quién es??! Es lo único que necesito saber 🧐😌 — Carlos Soberanis (@csoberanis7) 23 de abril de 2019

Aún nadie sabe quién es el personaje de Katherine Langford en Endgame.



O la cortaron, o es un personaje con prótesis o CGI. — Joham. (@_Docham_) 24 de abril de 2019

muero por saber quién es #KatherineLangford en EndGame — lucifer (@JuanGallagherr) 25 de abril de 2019