Game of Thrones 8x03: Jon Snow y Theon se enfrentan al 'Rey de la Noche' en avance [VIDEO]

¡La gran guerra de Winterfell está cada vez más cerca! Este domingo 26 se estrenará "Game of Thrones 8x03", el episodio más esperado de la octava y última temporada de la serie de HBO, la cual nos mostrará la batalla más grande de toda esta historia.

El capítulo anterior ("GOT 8x02") terminó con la llegada de los caminantes blancos a Winterfell, mientras que todos se estaban preparando. El avance del tercer episodio ha dejado a muchos fans con la boca abierta por las épicas escenas.

Sin embargo, hubieron dos tomas en particular que llamaron mucho la atención. Una de ellas es Jon Snow desenvainando su espada y la otra, Theon Greyjow disparando una flecha de fuego.

Por ambas imágenes se puede deducir que se están enfrentando al mismo Rey de la Noche, quien llegó hasta el árbol de arciano donde se encuentra Bran Stark, quien reveló que este maligno ser lo busca para poder matarlo y así, borrar sus memorias y la gente olvide todo.

La idea principal es tener a Bran Stark en el centro de Winterfell junto al árbol de arciano para poder atraer al Rey de la Noche, ahí estará junto a Theon, quien dijo que lo defendería a toda costa.

Si bien el avance de "Game of Thrones 8x03" no muestra nada sobre la guerra, nos ha regalado escenas épicas como Drogon volando, Brienne gritando y a todos los inmaculados avanzando.

AVANCE GAME OF THRONES 8X03

¿Cómo ver Game of Thrones 8x03 a través de HBO?

Registra tus datos y prueba la versión gratuita por un mes. Otra manera para poder ver el segundo episodio de GOT es adquirir el paquete premium de HBO para tu servicio de Movistar, Claro o DirecTv.

¿Cómo ver ONLINE HBO EN VIVO Game of Thrones 8x03?

HBO GO y HBO NEW: La aplicación de HBO GO te permite acceder con un mes de prueba gratis para poder ver todo el contenido