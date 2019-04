La Pasión de Cristo: Jim Caviezel y las terribles consecuencias de encarnar a Jesús

En el 2004 el actor Mel Gibson se sentó en la silla de director y presentó una de las películas más polémicas de la historia de Hollywood, La pasión de Cristo.



Con una de las escenas más fieles de la tortura que sufrió Jesucristo en su lecho de muerte, la cinta fue protagonizada por Jim Caviezel, quien no solo quedó impactado por la historia, sino también marcado por el excesivo nivel de crudeza de las escenas que representó ¿Qué pasó en el rodaje de la película?

En ese entonces, Mel Gibson optó por Jim Caviezel para que interpretara a Jesús, sin imaginar que la salud del intérprete se vería afectada y que incluso tendría secuelas tras el rodaje.



De acuerdo con personal de producción y del propio Caviezel, él habría vivido en carne propia la agonía de Jesús, considerando “una tortura dolorosa” su actuación.

Con signos de hipotermia, neumonía, un hombro dislocado y una descarga eléctrica habrían sido algunos padecimientos que sufrió en las grabaciones. Pero no fue todo, Jim Caviezel sufrió un corte de 38 centímetros en su espalda, fruto de un par de latigazos que no debieran haberle impactado.



“Si no hubiésemos montado todo en la montaña, y lo hubiésemos hecho en un estudio, yo no hubiera sufrido como sufrí. Si no hubiera sufrido, nunca verías una actuación así en la cruz”, expresó el actor en el 2003.



Mel Gibson quería que 'La pasión de Cristo' se retratara como nunca antes se había hecho y que el espectador vea el sufrimiento de Jesucristo en la gran pantalla. El director no solo expuso a Caviezel a medidas extremas, sino también lo hizo rodar escenas con diálogos en hebreo, arameo y latín, para lograr que las secuencias sean más realistas. También asumió una dirección de actores descarnada y muy intensa, para acercar el sufrimiento más humano que rodeó a la divinidad de la que estaba hablando.