Game of Thrones 8x01: Se reveló el destino que tuvo el personaje de Ed Sheeran

Game of Thrones 8x01 no solo sirvió para reunir a varios personajes emblema que no se veían desde las primeras temporadas, sino también para saber qué ocurrió con ciertas figuras que no salieron más en pantalla.

Durante la séptima temporada de Game of Thrones, el cantante Ed Sheeran realizó un comentado cameo como un soldado del ejército de los Lannister identificado como Ed. Su presencia en la ficción dividió a los fans de la serie quiénes no vieron con buenos ojos su presencia. ¿Qué pasó con su personaje?

La información sobre su paradero es expuesta por Bronn (Jerome Flynn), quien mientra está por tener una noche romántica con varias mujeres, una de ellas le pregunta sobre el paradero de sus soldados tras el encuentro contra Daenerys y sus dragones.

“Ese chico Eddie (Ed Sheeran), regresó con toda la cara quemada. Ahora no tiene párpados”, señala una de las mujeres. Con este comentario, sabemos que por lo menos logró evitar la muerte.

Trascendió que la aparición del músico en la historia fue pensado como regalo de parte de los productores para Maisie Williams quien es una gran fanática del artista.

Su paso por Juego de Tronos, que incluso incluyó una canción por parte del artista, no solo provocó diversos comentarios en redes, sino además la curiosidad de saber qué pasó con su personaje, que si bien era de paso, tuvo un pequeño diálogo.

Tras su participación en Game of Thrones, Ed Sheeran se refirió a la reacción de los fans, y sostuvo que quizás debieron matarlo en el episodio. “Fue divertido, pero definitivamente creo que debieron matarme en el episodio. Reconozco que habría sido una redención para las personas que no les gustó”, sostuvo el cantante.