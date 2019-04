Game of Thrones: HBO libera sus canales para ver estreno de octava temporada

¿No sabes dónde ver el estreno de Game of Thrones 8x01? ¿Aún no has conseguido el paquete de HBO? No te preocupes, pues te contaremos que esta cadena liberó todos sus canales para que los fanáticos de GOT puedan ver todas las temporadas.

La octava temporada de Game of Thrones le pondrá fin a la serie que se estrenó en 2011, la cual está basada en los libros de George R.R. Martin y tendrá su estreno mundial a través de HBO el día de mañana a las 8:00 pm (hora peruana).

HBO cuenta con diversos canales que vienen en conjunto en un paquete de cable paga, por lo que todos los fans de Game of Thrones deberían de pagar una suscripción adicional. Sin embargo, debido a que estamos a nada del estreno de la octava temporada, decidieron liberar su paquete completo.

Desde el día de ayer, los canales de HBO se encuentran libres para todos los televidentes y estarán disponibles hasta el 14 de abril, día en que se estrenará Game of Thrones 8x01. Es decir, todos los fanáticos que no estén suscritos a este paquete podrán ver el primer episodio gratis.

¿Que día se estrena Game of Thrones temporada 8?

Domingo 14 de abril del 2019

Horario de Game of Thrones en HBO Latinoamérica

-México: 8:00 p.m.

-Panamá: 8:00 p.m.

-Ecuador: 8:00 p.m.

-Colombia: 8:00 p.m.

-Perú: 8:00 p.m.

-Venezuela: 9:00 p.m.

-Chile: 10:00 p.m.

-Argentina: 10:00 p.m.

-Bolivia: 9:00 p.m.

-Uruguay: 10:00 p.m.

-Paraguay: 10:00 p.m.

Duración de los capítulos de Game of Thrones

- Primer capítulo: 54 minutos

- Segundo capítulo: 58 minutos

- Tercer capítulo: 60 minutos (1 hora)

- Cuarto capítulo: 78 minutos (1 hora, 18 minutos)

- Quinto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

- Sexto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

¿Con cuántos episodios contará la temporada 8 de Game of Thrones?

La última temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis capítulos que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.

Sin embargo, el escritor de ‘Canción de Hielo y Fuego’ manifestó su molestia el pronto fin de ‘Juego de Tronos’ y reflexionó sobre el largo camino que han recorrido los habitantes de ‘Westeros’ a lo largo de las ocho temporadas de la serie.

Martin respondió: "No creo que deba ser la temporada final. Pero aquí estamos. Me parece que acabamos de empezar la semana pasada. ¿Ha sido más largo que eso? El tiempo ha pasado en un borrón”, finalizó.