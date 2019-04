Melissa Joan Hart prohíbe a sus hijos ver 'Sabrina' por ser "sexy y satánica"

Allá por los años 90, hubo una serie que revolucionó la televisión y el mundo mágico, 'Sabrina, la bruja adolescente' cautivó a más de uno. Es por ello que, cuando Netflix anunció su propia 'Sabrina', hubieron bastantes fans que pegaron el grito en el cielo.

La mayoría argumentaba que no tenía nada de la serie juvenil de los 90, puesto que la nueva serie, 'El Mundo Oculto de Sabrina' (Chilling Adventures of Sabrina) está basada en el cómic del mismo nombre de Roberto Aguirre-Sacasa. Una de esas personas es Melissa Joan Hart, la antigua bruja, quien prohíbe a sus hijos ver esta adaptación.

'El Mundo Oculto de Sabrina' (Chilling Adventures of Sabrina) de Netflix hace referencias a distintos cultos y símbolos satánicos, así como también, contiene escenas un poco subidas de tono. Elementos que no son del agrado de Melissa Joan Hart, quien pertenece a una comunidad cristiana.

"La serie es mucho más oscura, satánica y sexy que la nuestra, por lo que es un tipo de show muy diferente. Creo que está mucho más orientada a los millennials y a generaciones más jóvenes. No es algo que vaya a ver, ni que me interese ver ahora, y no es algo que mis hijos verán".

La serie de Netflix estrenó su primera temporada en octubre de 2018 y tuvo tanto éxito que sacó un capítulo especial por Navidad, y hace una semana, acaba de ser lanzado su segunda entrega.

Si no has visto aún la segunda temporada, aquí te dejamos el tráiler.