One Punch Man: conoce el impresionante opening de la segunda temporada [VIDEO]

La espera por fin termina. Después de cuatro años de haber terminado la primer temporada, One Punch Man está listo para estrenar la segunda parte.

Nuevamente veremos a Saitama, el hombre más fuerte del planeta, quien encontrará nuevos enemigos con quien probar su incalculable fuerza.

Por tal motivo, en YouTube se publicó el opening de la segunda temporada del famoso anime. Si es cierto que en algunos países ya se estrenó el primer capítulo de la serie, la mayoría de fanáticos aún no han visto el estreno.

Sin embargo, no todo son buenas noticias , ya que la casa animadora, Madhouse abandonó la producción del anime y ahora está a cargo de J.C Staff, quienes no cuentan con buenas críticas en el mundo de la animación.

es por ese motivo que los seguidores de las aventuras de Saitama, creen que la calidad de animación, coreografía en las peleas y demás, no tendrá la calidad que se vio en la primera temporada.

Sinopsis de One Punch Man 2

“Saitama es un héroe que solamente se convirtió en un superhéroe por diversión. Después de tres años de ‘entrenamiento especial’, se ha vuelto tan fuerte que es prácticamente indestructible e invencible. De hecho, es demasiado fuerte e incluso sus más poderosos oponentes son derrotados con un único golpe de su puño.

Ahora, la predicción de la anciana vidente Madame Shibabawa acerca de que la Tierra está condenada al fracaso parece hacerse realidad a medida que la frecuencia de los incidentes con monstruos está aumentando.

Junto a Genos, su fiel discípulo, Saitama comienza sus deberes de ‘héroe oficial’ como miembro de la Asociación de Héroes… Mientras que Garou, un hombre fascinando por los monstruos, hace su aparición en la historia“, revela la sinopsis oficial de ‘One Punch Man 2‘, la temporada 2 del anime".

Tráiler de One Punch Man 2