Pennyworth: lanzan tráiler del spin-off de Gotham [VIDEO]

Luego del final de Gotham, los fanáticos del Hombre Murciélago tienen para rato, ya que se estrenará Pennyworth, la serie que contará la historia del mayordomo antes que llegara a servir a los Wayne.

Por tal motivo, se estrenó el primer tráiler que fue publicado en la cuenta de Twitter de la serie y nos muestra una historia que estará enfocada en el espionaje y la acción.

La estará ambientada en Londres, durante la década de los 60, y veremos como el joven Alfred funda una compañía de seguridad luego de servir al ejército británico.

At your service. Meet Alfred #Pennyworth this Summer, only on @EPIXHD. Get the channel or get the app: https://t.co/BWwKnECac3 pic.twitter.com/SIHIlrnFp6