Cementerio de Mascotas: primeras críticas la colocan al nivel de 'El Resplandor' de Kubrick

'Cementerio de Mascotas', dirigida por Kevin Kölsch y Dennis Widmyer, recibió sus primeras impresiones por parte de los críticos que asistieron al Festival South By Southwest y en su mayoría fueron positivas.

La nueva adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, consiguió enamorar tanto al público y a la crítica que asistieron a la proyección, a tal punto de ponerla al nivel de El Resplandor, cinta dirigida por el fallecido Stanley Kubrick.

Estas fueron publicadas en Twitter, quienes elogian el guion, la dirección, música y el reparto. Preston Barba indicó que la película no solo elogia a la original, estrenada en 1989, sino que alcanza la calidad que Kubrick plasmó en The Shining.

#PetSematary (2019). Holy hell! Not only does it greatly improve upon the original film, but it manages to reach Kubrick/SHINING level heights! I was terrified, blown away and impressed. #SXSW — Preston Barta (@PrestonBarta) March 17, 2019

Por otro lado, Perry Nemiroff la cataloga como "Una película salvaje, cuenta con imágenes super burtales. Estaba encantado de ver como Wydmier y Kolsch abrazaban ese tema tan inquietante de la mortalidad que hay en el libro. Realmente lo han conseguido en esta adaptación y para mí funciona a lo grande".

#PetSematary is *vicious* and I LOVED it. Super brutal visuals and was thrilled to see Widmyer & Kölsch fully embrace the deeply unsettling themes of mortality from the book. And WOW Jeté Laurence. They really pushed it with this adaptation & it worked for me - big time. 😺 #sxsw — Perri Nemiroff (@PNemiroff) March 17, 2019

Chris Evangelista dice: "Al igual que las mejores adaptaciones de King, Cementerio de Mascotas no es 100% fiel al libro, sino al espíritu. Y sí, la canción de Ramones jugó en los créditos"

Like the best King adaptations, PET SEMATARY isn’t 100% faithful to the text, but the spirit. This movie is BLEAK (but also surprisingly funny at times). And yes, the Ramones song played over the credits and I CHEERED. — Chris Evangelista (@cevangelista413) March 17, 2019

Erik Davis de Fandango, señaló que Iglesia, el gato de la película, es un digno competidor de Goose, la mascota de Capitana Marvel: " Cementerio de Mascotas ofrece una sólida sensación de temor de principio a fin. El diseño de sonido es excelente y los efectos añaden capas extra de escalofriante. Creo que los fanáticos de King lo amarán. Muévete Goose, es el turno de Iglesia".

#PetSematary delivers a solid sense of dread from start to finish. It earns its well-timed jump scares, and terrific sound design and gnarly effects add extra layers of creepy. I think King fans will dig it.

Move over Goose, it’s Church’s turn.#sxsw pic.twitter.com/jqkuLKOfWq — Erik Davis (@ErikDavis) March 17, 2019

Luego de leer las impresiones, la espera se hará larga hasta el estreno de Cementerio de Mascostas, previsto para el 5 de abril.